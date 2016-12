Singura plantaţie bio de goji din Europa se află în România

Considerat de specialişti un superaliment, fructul arbustului Goji i-a cucerit pe agricultorii români. Un producător din Satu Mare a amenajat prima plantaţie bio de goji din Europa, pe o suprafaţă de 2 hectare. Chiar dacă la început nu ştia mai nimic despre cultura acestei plante, a crezut în viitorul investiţiei. A fost încurajat de efectele recunoscute ale fructului de goji, folosit în tratamentul diabetului ori chiar al cancerului. Prima plantaţie bio de goji din Europa se află la doar 15 kilometri distanţă de municipiul Satu Mare, în localitatea Ciuperceni. Proprietarul plantaţiei este Emeric Kolbaszer, care acum patru ani a primit 50 de mii de seminţe, în valoare de 500 de dolari canadieni, de la fiul său, stabilit în America de Nord. În primul an a plantat 800 de arbuşti, iar efectele benefice ale fructului au fost simţite de membrii familiei şi de prieteni. Anul trecut, plantaţia bio din Satu Mare a fost la un pas de dispariţie, după ce arbuştii de goji au fost atacaţi de o boală. Doar o cincime din plante au putut fi salvate, însă cele care au scăpat au înflorit mai repede în acest an. Emeric Kolbaszer spune că plantaţia va produce în jur de şase tone la hectar. Are în plan să-şi extindă plantaţia pe o suprafaţă de 12 hectare şi să înfiinţeze asociaţia cultivatorilor de goji din România. Cheltuielile de amenajare a unui hectar pentru o plantatie de goji se ridică la aproape 10.000 de euro. Un kilogram de fructe proaspete de goji costă 3 euro.