Singurul aparat Roentgen al Dispensarului TBC are 53 de ani!

În cadrul Dispensarului de Pneumoftiziologie Constanţa, cunoscut sub numele de Dispensarul TBC, radiografiile sînt efectuate cu ajutorul unui aparat Roentgen fabricat în 1954. Medicii spun că dacă ar fi să organizeze o licitaţie, din vînzarea acestui aparat ar rezulta o sumă destul de importantă, deoarece este o adevărată piesă de muzeu. Cadrele medicale care lucrează cu acest aparat susţin că este verificat în fiecare an, dar că, în ciuda acestor verificări, se defectează destul de des. Pneumoftiziologii sînt conştienţi de riscurile la care se expun lucrînd cu astfel de aparate vechi, dar speră că situaţia se va schimba, cu atît mai mult cu cît, în urmă cu un an, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a promis că toată aparatura din dispensarele de pneumo-ftiziologie va fi înlocuită. Deşi medicii constănţeni au trimis numeroase referate la Ministerul Sănătăţii, aparatul nou la care speră nu a ajuns la Constanţa. “Este nevoie de aparatură nouă. Cu acest aparat Roentgen am efectuat de la începutul anului şi pînă acum peste 12.500 de radiografii. Cred că într-o lună, maximum două, va ceda. Ar fi foarte bine dacă am primi un aparat nou cît mai repede.”, a declarat coordonatorul Dispensarului de Pneumo-ftiziologie, doctor Emanoil Vasiliu.

Cum numeroşi pacienţi apelează la medicii de la dispensarul TBC, majoritatea avînd nevoie de radiografii, specialiştii sînt nevoiţi ca pe o parte dintre aceştia să îi trimită la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Palazu Mare. “Aparatul nostru de radiografii nu face faţă numărului mare de solicitări. Pe unii pacienţi îi trimitem la Palazu Mare, la spital, însă nu este normal să se întîmple aşa, deoarece mulţi dintre cei care ajung la noi sînt doar suspecţi de tuberculoză, iar cei care sînt internaţi în spital, sînt bolnavi de TBC. Dacă aparatul nostru va ceda în curînd, populaţia va fi privată de un consult competent, bazat pe dovezi. 70% din pacienţii care ajung la noi necesită o radiografie, iar dacă nu efectuăm această investigaţie, putem omite depistarea unor afecţiuni grave, cum ar fi cancerul pulmonar”, a declarat dr. Vasiliu. Aparatul Roentgen este ruginit şi cînd este pus în funcţiune scîrţîie. Totuşi, medicii susţin că este verificat periodic şi că nu ar emite radiaţii, însă este greu de crezut că un aparat vechi de mai bine de 50 de ani nu ar pune în pericol viaţa pacienţilor şi a cadrelor medicale care îl utilizează.