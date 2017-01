Singurul Centru de medicină hiperbară din ţară, la Constanţa

În premieră naţională, bolnavii constănţeni şi nu numai, se pot trata şi cu oxigen hiperbar, în cadrul Centrului de medicină hiperbară, situat în centrul oraşului, pe strada I.G. Duca. Unitatea are în dotare una dintre cele mai moderne camere de presiune din Europa care, la rîndul ei, are în alcătuire sisteme computerizate de monitorizare a tratamentului şi pacienţilor la nivelul ultimelor standarde germane de terapie. Administratorul centrului, dr. Aurelian Ivaşcu, medic specialist în chirurgie generală, asistent universitar, a explicat că metoda de tratament poate să vină în ajutorul atît a bolnavilor cronici, cît şi a bolnavilor cu afecţiuni acute. Accidente de scufundare, sîngerări masive, septicemii, arsuri, infecţii cronice, paradontoze, arterite, colită ulceroasă, ulcerele cutanate ca urmare a diabetului, tulburări de percepţie, necroză osoasă aseptică, arsuri, sînt doar cîteva dintre afecţiunile care pot fi tratate prin această metodă modernă. El a mai explicat că oxigenarea hiperbară reprezintă un tratament adjuvant în cazul multor afecţiuni. De exemplu, în cazul edemului cerebral, ca urmare a măririi difuzibilităţii oxigenului în ţesut, pot fi oxigenate ariile cerebrale hipoxice. Vasoconstricţia cu hiperoxie duce la reducerea rapidă a edemului. Metoda este folosită cu succes şi în cazul arsurilor. Ea este indicată cînd arsurile depăşesc 20% din suprafaţa corpului, avînd un grad de peste 2. „Am aflat că metoda, în cazul arsurilor, are un rol important în preîntîmpinarea apariţiilor stărilor septice caracteristice arsurilor grave. Astfel, poate fi salvată viaţa multor bolnavi”, a explicat, la rîndul său, şeful Clinicii de Chirurgie Plastică şi Reparatorie Arşi, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Ion Bordeianu. Medicii mai spun că această barocameră va mări speranţa de viaţă a persoanelor intoxicate cu monoxid de carbon, a copiilor intoxicaţi cu nitriţi sau a celor cu cangrene, prin expunerea acestora la presiune pozitivă de oxigen. Şi exemplele pot continua. Din păcate, lipsa metodei în normele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu face altceva decît să limiteze accesul bolnavilor la acest tip de tratament adjuvant. Potrivit preşedintelui/director interimar al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, ec. Marinel Ciobanu, în prezent, metoda nu se regăseşte în normele contractului cadru, astfel că nu poate fi încheiat niciun contract în acest sens cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, deci bolnavul trebuie să suporte tratamentul la preţ întreg. Şi costurile sînt de mii de euro pentru un tratament complet. „Nu putem să practicăm preţuri mai mici pentru că şi noi avem costuri foarte mari în cadrul unităţii”, a spus dr. Ivaşcu. Cei care au avut iniţiativa să aducă în România această metodă, au întreprins numeroase demersuri atît la Ministerul Sănătăţii (MS), cît şi la CNAS, încă din anul 2006, însă fără niciun rezultat. „Chiar dacă aşa putem să salvăm vieţi, vechea conducere a MS nu a făcut nimic. A fost o debandadă totală. Au avut alte priorităţi decît să salveze vieţi. Este un lucru revoltător”, a mai declarat administratorul centrului.