Singurul centru pentru femei abuzate din Constanţa s-a închis

Violenţa în familie este o problemă gravă în România - peste 2.300 de femei au căzut victime ale violenţei domestice doar în primele luni ale acestui an. Dintre acestea, 34 au murit. În ultimii doi ani, în ţara noastră s-au înregistrat peste 27 de mii de victime şi peste 400 de decese. Studiile arată că în România, 45% din femei au fost agresate verbal, 30% au fost abuzate fizic, iar 7% au fost abuzate sexual pe durata vieţii. Aproape două treimi dintre femei au fost supuse cu forţa la relaţii sexuale de parteneri: 15% au fost violate de un prieten sau fost prieten, iar 12% de o cunoştinţă sau de o persoană cu care se întîlneau. În ciuda severităţii actelor de violenţă, femeile au reţineri în a se adresa autorităţilor. Deşi între două treimi şi o jumătate dintre femeile abuzate în ultimul an au discutat despre acest lucru cu o rudă sau cu un prieten, doar 16% au mers la poliţie pentru a face o reclamaţie şi 15% au discutat cu un medic. Numai 9% din femei au solicitat consultanţă juridică. Foarte important de ştiut este că, pînă la sfîrşitul anului 2000, în cadrul legislativ al României nu a existat nicio referire la violenţa domestică, deşi numărul de femei agresate a crescut de cinci ori în perioada 1996 - 1998. În prezent, pentru actele de violenţă în familie pedepsele sînt între 6 luni şi un an, maximum doi ani, dacă aceasta nu se soldează cu moartea victimei. Deşi de frică, mii de femei renunţă la plîngerile penale, legea permite acum ca anchetele penale să se desfăşoare şi fără acordul victimelor. Pentru reducerea numărului persoanelor agresate au fost înfiinţate 36 de adăposturi pentru victimele violenţei. La acestea se adaugă alte 54 de centre de consiliere. Autorităţile recunosc că starea în care se găsesc adăposturile lasă de dorit şi că femeile nu pot fi cazate mai mult de o jumătate de an. La Constanţa a funcţionat, din 1998 pînă la începutul lui 2007, „Centrul pentru femei”, unde puteau găsi sprijin toate femeile care cădeau victime violenţei domestice. „Am fost nevoiţi să suspendăm activitatea din centru din lipsă de fonduri. Sperăm să găsim persoane care să vrea să ne ajute. La noi ajungeau peste 300 de femei victime ale violenţei domestice. Dacă vom găsi persoane care să ne ajute, vom putea angaja personal şi centrul va fi deschis non-stop”, a declarat dr. Loti Popescu, master european şi fost coordonator al Centrului pentru Femei.