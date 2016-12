Singurul hotel de gheață din România, rezervat integral pentru 2016 înainte de a fi gata

Singurul hotel de gheață din România, cel de la Bâlea Lac, este deja rezervat integral pentru anul acesta, chiar înainte să fie deschis, inaugurarea urmând să se facă pe 23 decembrie, când aici vor dormi turiști români, britanici și nemți, a precizat joi, purtătorul de cuvânt al hotelului, Lidia Bădilă. "Primii cazați vor fi pe data de 23 decembrie, toate cele 14 camere fiind rezervate. E vorba în special special de turiști români și englezi, dar și nemți. Din 23 decembrie 2016 până pe 3 ianuarie 2017 sunt rezervate toate locurile în hotelul de gheață de la Bâlea. Cine dorește să se cazeze aici are posibilitatea după 3 ianuarie 2017 sau în iglu-urile care vor gata în ianuarie", a explicat Lidia Bădilă.

O noapte de cazare într-o cameră dublă la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac costă 450 de lei, potrivit reprezentanților hotelului. Tema Hotelului de Gheață din acest an este "Cinema ice", ceea ce înseamnă că sculpturile din gheață din camere sunt inspirate din cinematografie. Oaspeții hotelului de la Bâlea Lac vor dormi, în funcție de preferință, în camerele inspirate de peliculele: „Star Wars“, „The Hobbit“, „Ice Age“, „The Passion Of The Christ“, „Mihai Viteazul“, „Toate pânzele sus“, „Rocky III“, „Gladiator“, „King Kong“, „Titanic“, „Jaws“, „Harry Potter“ și „Dracula“.

Pentru cei care doresc să se cazeze în camere de gheață, dar vor mai multă intimitate, din ianuarie vor exista și trei construcții de tip iglu. Anul acesta construcția lor va începe după Anul Nou, iar încăperile se vor numi Smurf Igloo, Jungle by Ice și Jurassic Park Igloo, se arată unui comunicat de presă remis presei. "Interesul oamenilor a crescut treptat. Majoritatea celor care vin sunt din România, dar vin și turiști din Anglia, Germania și Ungaria. Noi am căutat să le dăm în fiecare an ceva nou. Cei care vin aici vor tot timpul să facă ceva. Așa că avem lângă Hotelul de Gheață și Winter Park, cu săniuțe, schiuri, bob-uri, snowboard-uri, le oferim posibilitatea să facă tubbing sau rafting", a mai spus Lidia Bădilă.

Accesul la acest hotel inedit se poate face doar cu telecabina, în situația în care condițiile meteo permit acest luru. Un drum dus - întors cu telecabina până la Bâlea Lac costă 60 de lei de persoană.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac se află la o altitudine de peste 2.000 de metri, în masivul Făgăraș. Turiștii care vor să se cazeze la acest hotel trebuie să știe că semnează o declarație pe propria răspundere potrivit căreia nu au probleme de sănătate. Paturile, noptierele, pereții, chiar și mesele și scaunele, totul este sculptat în gheață. Temperatura din interior este de maximum plus câteva grade, neexistând nicio sursă de căldură în interior. Pe paturi se află piei de animale, saltele care nu se udă și fiecare turist primește un sac de dormit, o pernă, un cearșaf și o pătură. Camerele nu au uși și nici toalete.

În ceea ce privește temperatura de afară, turiștii să se aștepte la temperaturi negative chiar și când este soare, posibil vânt de peste 100 de kilometri pe oră dacă vremea este rea și un strat de zăpadă care măsoară circa un metru în această perioadă.