Singurul mineralier al României, în executare silită

Singurul bulk-carrier funcţional al Companiei de Navigaţie Maritimă Petromin va fi executat silit. În prezent, nava este reţinută într-o radă din apropierea intrării în strâmtoarea Bosfor, în Marea Marmara, la solicitarea grupului austriac Voestalpine, în contul unei datorii de 13 milioane de dolari. „Miercuri, 23 februarie, am primit o înştiinţare potrivit căreia, dacă nu achităm datoria către Voestalpine în termen de 14 zile, nava va fi executată silit”, a declarat directorul Petromin, Florentin Chiforeanu. El a afirmat că a mai existat o tentativă de a executa silit „Carmen Sylva”, în noiembrie 2009, când grupul austriac a solicitat plata a 11.500.000 de dolari. Deşi nu au primit suma cerută, austriecii au renunţat la vânzarea navei, ceea ce, în timp, s-a dovedit a fi o măsură proastă de afaceri pentru Voestalpine. „Între timp, datoria a crescut, iar valoarea navei a scăzut”, a explicat Florentin Chiforeanu. Potrivit directorului Petromin, starea navigatorilor de pe navă este bună, aceştia fiind aprovizionaţi, vineri, cu alimente. Prin intermediul liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, se poartă discuţii cu reprezentanţii Voestalpine, pentru ca aceştia să preia cheltuielile curente ale navei: plata salariilor, hrana echipajului, apa potabilă, motorina etc. Reamintim că pe 12 februarie 2011, nava „Carmen Sylva”, sub pavilion Malta, aflată în proprietatea companiei Petromin, a fost reţinută în Marea Marmara, la intrarea în strâmtoarea Bosfor. Motivul reţinerii îl constituie datoria de 13 milioane de dolari pe care compania românească o are către societatea austriacă Voestalpine. „În urmă cu aproximativ doi ani jumătate, austriecii au investit 12 milioane de dolari în repararea navei, bani pe care urmau să-i primească înapoi, de la companie. Investiţia respectivă nu are, însă, nicio logică, având în vedere faptul că, la acea dată, nava nici nu valora atât”, povesteşte Florentin Chiforeanu. Cu alte cuvinte, „fundătura economică” în care se află în prezent Petromin s-a produs în acel moment, fiind clar încă de pe atunci că grupul austriac nu îşi va putea recupera investiţia, dimpotrivă, datoria Petromin crescând până la 13 milioane de dolari.