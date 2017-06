Sinistrații din Grenfell Tower, mutați în alte apartamente

Incendiul de săptămâna trecută de la Grenfell Tower din Londra se poate repeta oricând. Potrivit premierului Theresa May, materialul inflamabil cu care fusese izolată clădirea a fost folosit și în alte locuri. 79 de persoane şi-au pierdut viaţa în incendiul care a lăsat şi sute de familii fără acoperiş. Potrivit guvernului britanic, în jur de 600 de blocuri turn din Anglia au fost izolate cu acelaşi material inflamabil folosit la turnul Grenfell din Londra. Premierul Theresa May a informat Parlamentul că testele sunt în derulare şi mai multe informaţii vor fi disponibile în următoarele zile. Theresa May: "Proprietarii au obligaţia legală de a garanta siguranţa clădirilor, iar acolo unde nu pot face acest lucru trebuie să ofere soluţii alternative de locuit. Nu putem şi nu le vom cere oamenilor să trăiască în case nesigure".

Şeful Consiliului local din Kensington şi Chelsea, unde se află blocul devastat, a demisionat, decizie considerată corectă de premierul May. Şefa guvernului a anunţat că s-au găsit 164 de proprietăţi unde să se mute familiile afectate. Printre acestea, un bloc cu 68 de apartamente vândut de dezvoltator statului la preţul de construcţie. De asemenea, 700 de mii de lire au ajuns deja la sinistraţii din Grenfell Tower. Premierul May a promis că toată lumea va fi ajutată şi că nu li se vor cere banii înapoi. 79 de oameni şi-au pierdut viaţa în incendiul de săptămâna trecută. 10 răniţi sunt încă în spital, jumătate dintre ei în stare critică.