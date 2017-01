Sinistraţii din Oltina se mută azi în casă nouă

Inundaţiile puternice care s-au abătut în primăvara anului trecut asupra judeţului Constanţa au lăsat în urmă zeci de sinistraţi. Zecile de case distruse, imensele suprafeţe imense de teren inundate, oamenii rămaşi sub cerul liber au creat atunci o imagine apocaliptică. În urma viiturilor, localităţile au fost izolate, comunele au rămas fără curent şi apă de băut, iar oamenii, fără ajutor. Cam în aceleaşi coordonate s-a înscris şi comuna Oltina, unde zeci de case au fost inundate. 19 dintre familiile afectate au rămas fără acoperiş deasupra capului, locuinţele lor prăbuşindu-se exact ca şi castelele de nisip. În urma retragerii apelor, a rămas doar suferinţă şi chin, care au trebuit compensate cu o muncă asiduă pentru ca viaţa din Oltina să reintre pe făgaşul normal. Încet, încet, oamenii au început să-şi refacă locuinţele, în baza ajutoarelor primite. Alături de Primăria Oltina, Consiliul Judeţean Constanţa s-a numărat printre primele instituţii care au sărit în ajutorul oamenilor: apă, alimente, îmbrăcăminte şi materiale de construcţii. Pentru cele 19 familii însă, aceste ajutoare erau insuficiente pentru a-şi reconstrui casele. Şi atunci, administraţia locală a hotărît construirea unui nou cartier de locuinţe. Potrivit declaraţiilor primarului comunei, Marcel Dumitrescu, pentru acest amplu proiect, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a trimis în zonă 1.800 t de balastru şi peste 60 t de piatră de fundaţie, materiale necesare pentru refacerea a 36 de locuinţe, din care 19 năruite. Pe de altă parte, au fost livrate materiale de construcţii care au constat în BCA, ciment, var, fier şi cărămidă. Din cauza faptului că proprietarii a şapte locuinţe nu au avut puterea de a contribui la lucrări, nici din punct de vedere financiar şi nici ca forţă de muncă, Agenţia Naţională de Locuinţe s-a ocupat de ridicarea a şapte case, iar restul au fost construite în regim propriu de către Consiliul Local Oltina, CJC şi Guvern.

Noul cartier de locuinţe din Oltina, construit cu contribuţia CJC

La începutul aplicării proiectului privind construcţia celor 19 locuinţe, Guvernul a alocat pentru comuna Oltina doar 30 milioane de lei vechi, sumă care urma să fie folosită pentru reconstrucţia a... 36 de case. “Cu banii aceştia nu faci nici măcar un şanţ, dar să mai construieşti şi case. Asta este bătaie de joc\", a declarat atunci un localnic afectat de inundaţii. Construcţia noului cartier de locuinţe a fost posibilă în urma alocării de fonduri necesare construirii caselor, iniţiativă a preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, în urma vizitelor în localităţile afectate de inundaţii. Conform Hotărîrii Consiliului Judeţean nr. 242/2006, 1,2 miliarde de lei au fost distribuiţi pentru construirea fundaţiilor imobilelor. Alte 2 miliarde de lei au fost alocaţi de CJC pentru branşamente la reţeaua electrică a locuinţelor, iar peste 500 de milioane de lei s-au repartizat pentru finisările interioare ale caselor. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP), care aparţine CJC, s-a implicat, de asemenea, în construirea noului cartier de locuinţe. Potrivit afirmaţiilor şefului secţie Băneasa din cadrul RAJDP, Gheorghe Mureş Ilie, s-au alocat 4,2 miliarde de lei pentru construcţia a şase străzi ale noului cartier de locuinţe, în lungime de 1,2 km. De asemenea, RAJDP a contribuit şi la degajarea gunoaielor din zona cartierului de locuinţe. “Iată că, la un an şi jumătate de la nenorocirea care s-a abătut asupra comunei Oltina, putem să vorbim de un nou cartier de locuinţe pentru familiile ale căror case s-au prăbuşit. Mă bucur că prin eforturile noastre conjugate s-au putut construi 19 case care oferă adăpost pentru tot atîtea familii greu încercate. Să sperăm că locuitorii din Oltina nu vor mai trăi clipele de groază din primăvara anului trecut“, a afirmat ieri preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

La Oltina, viaţa intră pe făgaşul normal

Cele 19 locuinţe reconstruite fac parte din noul cartier denumit \"Oltina - sinistraţii 2006\". Noul complex de case construit din fondurile CJC, Consiliul Local Oltina şi Guvern va fi dat astăzi în folosinţă. Anghel Milicu, de 67 de ani, proprietariul unui imobil din acest cartier a declarat că este încîntat de faptul că se poate muta într-o casă nouă şi bine construită. \"În 2006 am trăit clipe de coşmar şi mi-am văzut casa prăbuşindu-se. Dar, prin eforturile Primăriei Oltina şi Consiliului Judeţean am reuşit să-mi refac viaţa, aşa cum era ea înainte de 2006\", a spus Anghel Milicu. El a adăugat că a contribuit personal la ridicarea imobilului. Într-o situaţie similară cu Milicu s-a aflat şi Aurel Malciu, de 30 de ani, care, împreună cu soţia sa, a primit din partea autorităţilor o nouă casă. \"Îmi este greu să mă obişnuiesc cu noua mea locuinţă, dar este îmbucurător faptul că am reuşit, într-o perioadă relativ scurtă, să mă mut în casă nouă\", spune Aurel Malciu. De asemenea, Tudora Bîrza, mamă a şapte copii, îşi exprimă bucuria că, după clipele groaznice pe care le-a petrecut anul trecut, \"soarele a ieşit şi pe strada sa\". \"După ce mi s-a dărîmat casa, am crezut că viaţa mea s-a distrus complet, numai că, beneficiind de ajutorul autorităţilor, am reuşit să ofer, din nou, o locuinţă copiilor mei\", a spus Tudora Bîrza.