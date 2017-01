„Sînt convinsă că Geantîc mi-a omorît copilaşul!”

Procesul lui Costel Geantîc, un bărbat de 39 ani, din localitatea constănţeană Cochirleni, judecat pentru omor calificat, a continuat ieri cu audierea mamei copilului pe care individul este suspectat că l-a ucis cu sînge rece. Eugenia Stanciu a declarat instanţei că, anul acesta, pe 26 de ianuarie, a plecat la o înmormîntare şi l-a lăsat pe băieţelul ei de numai doi ani în grija cumnatului, Costel Geantîc. „Cînd am plecat l-am lăsat sănătos, vioi, iar cînd m-am întors, l-am găsit întins pe pat, cu obrazul stîng vînăt, inconştient. Am ţipat şi am luat copilul în braţe, l-am udat cu oţet pe faţă în speranţa că îşi revine, dar degeaba. Geantîc nu a vrut să ne spună ce s-a întîmplat, dacă l-a bătut sau dacă a căzut băiatul din pat. Numai cînd a venit ambulanţa, m-a ameninţat să nu îl dau de gol că a bătut copilul, ci să zic că a căzut din pat. Am stat 11 zile la căpătîiul lui Nicuşor pînă cînd a închis ochişorii. Sînt convinsă că el l-a omorît, nu avea cine altcineva!”, a spus Eugenia Stanciu. Tot timpul cît femeia a fost audiată, Geantîc a vociferat în boxă şi a comentat orice vorbă a acesteia. La un moment dat, între ei a avut loc un schimb de replici stăvilit cu greu de judecător. „Taci, fă, că erai moartă de beată şi ai scăpat copilul din braţe!”, a spus Geantîc, iar femeia a răspuns: „Unde eram beată? Vezi cum vorbeşti ”. Preşedintele completului de judecată a fost nevoit să intervină de cîteva ori pentru a-l potoli pe Geantîc, care vorbea mereu, zîmbea şi îşi admira manichiura. Reamintim că, potrivit actului de inculpare, pe 26 de ianuarie 2008, Costel Geantîc l-a bătut cu pumnii pe nepotul lui, Neculai Iordan Busuioc, de doi ani, pînă cînd l-a omorît. Apoi a dispărut de acasă. Copilaşul a murit după 11 zile la spital din cauza leziunilor interne suferite în urma bătăii primite de la unchi. Geantîc a fost prins la începutul lunii martie, cînd s-a întors în comuna Bărăganu, locul comiterii crimei. Bărbatul nu a opus rezistenţă în momentul arestării şi ar fi spus că nu ştia că este urmărit general şi că ar fi revenit în localitate pentru a-şi găsi un loc de muncă. Anchetatorii susţin că Geantîc a părăsit Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă în vara anului 2007, unde executase o condamnare pentru mai multe infracţiuni de furt. După eliberare el s-a dus la fratele său, care locuieşte în comuna Bărăganu, unde a muncit cu ziua şi a avut grijă de nepoţi.