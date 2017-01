Mihai Mărgineanu, cunoscut pentru stilul său original de a-şi susţine concertele, s-a aflat, la sfîrşitul săptămînii trecute, la Constanţa. Într-un interviu acordat cotidianului "Telegraf", Mihai Mărgineanu a vorbit despre cariera sa de artist şi viitoarele sale proiecte.

Reporter: Care este locul preferat de pe litoralul românesc?

Mihai Mărgineanu: În primul rînd, nu-mi place să fac plajă. Îmi place, în schimb, foarte mult, Vama Veche. Cîndva, acolo era O.K., pentru că Vama Veche nu reprezenta o staţiune, ci un spirit. Am chiar amintiri frumoase legate de această zonă, iar acum trei ani, am luat şi o amendă. Nu pot să spun de ce, dar nu-mi pare rău.

Rep.: Cum este să îţi petreci mai mult timp pe drum, decît cu familia?

M.M.: Nu este foarte greu. Fiecare are treaba lui. Eu cînt, prietena mea are grijă de copil, care are doar trei luni. Îmi place, e ca şi cum aş merge la vînătoare, iar dacă nu găsesc ce caut, merg mai departe.

Rep.: Cum a început colaborarea cu cîrcotaşii?

M.M.: Cîrcotaşii m-au scos din anonimat. Au auzit melodia "Mă iubeşte femeile", nu ştiau cine o cîntă, iar atunci cînd au aflat, m-au invitat s-o cînt la ei în emisiune. Cînd scriu o melodie, mă duc la ei şi le cer părerea. Ne consultăm foarte des şi, de cele mai multe ori, a fost foarte bine.

Rep.: De unde vin versurile melodiilor dvs.?

M.M.: Versurile sînt inspirate din folclor, însă noi le aranjăm pentru "moda" de azi. Melodia "Mă iubeşte femeile" este un cîntec peiorativ, la adresa proştilor. De fapt, toate melodiile sînt ironice.

Rep.: Cu ce formaţie sau artist din show-biz-ul autohton v-ar plăcea să colaboraţi?

M.M.: Sînt fan "Paraziţii" şi ei ar fi primii pe lista colaboratorilor. Mai îmi plac cei de la "Vama Veche" şi băieţii de la "Simplu", dar ei dansează prea mult pentru mine. Aş mai colabora şi cu cei de la "Sistem", care fac un adevărat show şi nu aş cînta niciodată manele.

Rep.: Care sînt viitoarele proiecte?

M.M.: Vom lansa în luna septembrie, un nou album, însă mai avem mult de lucru. Vom avea acelaşi gen de melodii, iar o piesă va fi despre proşti.