"Sînt fericit că echipa a cîştigat într-un stadion cu 60.000 de germani" a declarat Marcello Lippi, care consideră că finalul drumului va fi duminică

Marţi seară, la Dortmund, Italia a dispus cu 2-0 (Grosso 118, Del Piero 120) de Germania, devenind prima finalistă la Mondialul german. Selecţionerul Marcello Lippi s-a declarat extrem de fericit pentru că Italia a reuşit să cîştige meciul cu Germania, din semifinalele Cupei Mondiale, pe un stadion pe care au fost prezenţi 60.000 de germani: "Avînd în vedere evoluţia noastră, cred că ar fi fost nedrept să nu cîştigăm. Am fost mai buni. Nu neapărat superiori, dar nu cred că există îndoieli că am meritat victoria. Sînt foarte fericit că echipa a putut cîştiga un astfel de meci, într-un stadion cu 60.000 de germani. Am făcut un supermeci, mai ales la mijlocul terenului. Însă, finalul drumului este duminică". Atacantul Alessandro Del Piero, autorul celui de-al doilea gol al Italiei, a apreciat că meciul de marţi a fost fantastic: "Îi dedic acaestă victorie lui Gianluca Pessotto (fostul său coechipier, spitalizat după ce a încercat să se sinucidă. "Sînt nebun de fericire, nu am mare lucru de spus decît că este victoria unei mari echipe", a spus fundaşul Fabio Grosso, autorul primului gol al italienilor. Atacantul Luca Toni a afirmat că Italia vrea să cîştige titlul mondial şi a apreciat că jucătorii italieni nu au voie să-şi piardă concentrarea.

Pele, surprins de evoluţia italienilor

Triplul campion mondial Pele a declarat că Italia a reprezentat o mare surpriză, deoarece a jucat într-un mod diferit faţă de pînă acum: "Pentru mine, a fost cel mai bun meci de la Mondial, iar Italia a fost mai bună în această seară. Germania a disputat două meciuri cu prelungiri în interval de cinci zile şi acest lucru s-a simţit din punctul de vedere al prospeţimii jucătorilor. Toate felicitările mele Germaniei pentru superturneul său şi felicitări Italiei pentru că a urmat o tradiţie bine stabilită".