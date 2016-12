“Sînt şocată că studenţii anunţă proteste, mai ales că bursele cresc cu 15%”

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că este “pur şi simplu şocată” de decizia Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) de a protesta faţă de amînarea majorării burselor, deşi bursele au crescut, de ieri, cu 15%. “Sînt pur şi simplu şocată. Am vorbit cu Cezar (Cezar Hîj, preşedintele ANOSR - n.r.) şi era mulţumit. Nu înţeleg ce s-a întîmplat. Bursele cresc de azi (ieri - n.r.) cu 15%, iar despre reducerile pentru transportul în comun nici nu a fost vorba. Nu ştiu ce să mai cred. Doar dacă nu este o comandă politică. Nu cred că studenţii ar trebui să răspundă la comenzile politice, dar, în fine. Sînt foarte dezamăgită”, a adăugat ministrul. Membrii ANOSR au anunţat, ieri, că vor protesta, astăzi, în mai multe centre universitare din ţară, nemulţumiţi de amînarea majorării burselor cu 15% pînă în octombrie şi de neacordarea reducerilor pentru transportul în comun. Studenţii consideră că s-a făcut o majorare nejustificat de mare a taxelor în universităţile din România, iar blocajul Caselor de Cultură a Studenţilor are drept cauză unele neînţelegeri între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, le-a spus, joia trecută, reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti că majorarea din acest an a burselor cu 15% este un obiectiv realizabil. Demnitarul a apreciat că în procesul de creştere a calităţii procesului didactic, evaluarea instituţiilor de învăţămînt superior este imperios necesară, pînă în prezent fiind evaluate instituţional doar 15 universităţi. Andronescu le-a spus reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti că, pentru creşterea calităţii învăţămîntului superior, s-au elaborat o serie de proiecte strategice, din fonduri structurale, cu o valoare de pînă la cinci milioane de euro. Ministrul Educaţiei s-a referit şi la Agenţia de Credite pentru Studenţi, rezultatul colaborării cu Banca Mondială, care are rolul de a oferi un sprijin financiar studenţilor pentru finalizarea studiilor. Ecaterina Andronescu a convenit ca aceste întîlniri să continue pentru dezbaterea şi clarificarea problemelor ce apar în activitatea curentă şi care ţin de competenţa ministerului.