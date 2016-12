“Sîntem corigenţi la absorbţia de fonduri europene”

Deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor a declarat, vineri, că, la doi ani şi jumătate de la aderare, rata de absorbţie este de doar 4%, ceea ce este “ruşinos”, arătînd că aceasta se produce în condiţiile în care, în perioada Guvernului Năstase, pe fonduri de preaderare, absorbţia a fost de 84%. Nechifor a apreciat că “lucrurile sînt foarte deranjante. România are nevoie de aceşti bani, dar este o ţară contributor net la bugetul UE şi fondurile cu care noi contribuim sînt folosite pentru proiecte care se desfăşoară în alte state ale Uniunii Europene”. El şi-a exprimat surprinderea că în domeniul infrastructurii de transporturi absorbţia pe Programul Operaţional Sectorial de Transporturi (POS) este zero, deşi dezvoltarea e imposibilă fără infrastructură de transporturi: “Prin non-performanţă, Berceanu a reuşit să aducă în România fix zero euro”. Acesta a subliniat că blocajul în care se află ţara noastră este determinat de lipsa de dezvoltare a infrastructurii de transporturi: “România nu are autostrăzi, nu are căi ferate cum trebuie, nici aeroporturi şi nici nu are perspectivă în lipsa atragerii de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de transporturi”. Deputatul PSD a subliniat că “perechea Berceanu-Băsescu” a atras zero euro pentru infrastructura de transporturi din suma de 1,3 miliarde de euro alocată. El a mai arătat că pe POS Mediu, rata de absorbţie este de 5,44% din suma de 1,28 de miliarde de euro, iar pe Programul Operaţional Regional (POR) s-au făcut contracte în sumă de 2,54% din 1,75 de miliarde de euro alocate. “Sîntem o ţară corigentă la absorbţia fondurilor comunitare”, a spus Nechifor, adăugînd că Traian Băsescu trebuie să-şi asume şi acest eşec, aşa cum îşi asumă că România este în recesiune economică. Social-democratul sucevean a subliniat că nici în domeniul în care era pregătit, transporturile, şeful statului nu a reuşit să performeze: “Traian Băsescu a fost cinci ani ministru al Transporturilor, a fost cinci ani primar al capitalei, a fost cinci ani preşedinte. Trebuie să plece acasă”.