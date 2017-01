Sîntem intoxicaţi zilnic cu aluminiu, arsenic sau plumb

Datele arată că peste 30% din români sînt intoxicaţi cu substanţe minerale toxice, dar dintre cei neintoxicaţi, 84% prezintă urme de metale toxice în cantităţi sub nivelul de alertă, însă cu potenţial de creştere. La această concluzie a ajuns prof.univ.dr. Ştefan Tiron, care a realizat un studiu pe 755 de pacienţi, 396 de femei şi 359 de bărbaţi cu vîrste între doi ani şi 83 de ani. Metoda de cercetare pe care a folosit-o dr. Tiron este măsurarea nivelului de substanţe minerale toxice prezente în firul de păr. Acesta a explicat că prin analizarea firului de păr, se pot obţine date despre condiţia pacientului cu trei luni în urmă pînă la momentul analizei. Mai mult, metoda prezintă avantajul că firul de păr se recoltează uşor, nu necesită conservare specială şi nu prezintă risc de transmitere a unor boli şi infecţii. Medicul Tiron a precizat că firul de păr acumulează toate mineralele importante, fapt care devine vizibil la o analiză spectro-fotometrică. Datele centralizate de dr. Tiron au arătat că dintre cei 32% de români intoxicaţi, 76% prezintă intoxicaţii cu un singur mineral, 19% cu două minerale toxice, 4% cu trei minerale toxice, iar 1% cu patru minerale toxice. Situaţia în privinţa copiilor este, în opinia medicului Tiron, îngrijorătoare, deoarece din 35% cîţi sînt intoxicaţi, 7% prezintă intoxicaţii grave. Potrivit dr. Tiron, aluminiul provoacă cele mai frecvente intoxicaţii, iar prezenţa acestei substanţe în corp creşte riscurile persoanei de a dezvolta Alzheimer. Substanţele minerale toxice cu care sînt intoxicaţi românii sînt arseniul, plumb, mercurul, beriliul. Medicul susţine că numeroase patologii sau sindroame cu etiologie necunoscută sînt cauzate de expunerea organismului la poluare şi intoxicaţiile pe care poluarea le generează. Acesta a atras atenţia că intoxicaţia cu arsenic are drept efecte asupra organismului provocarea de greţuri, vărsături, cefalee, ameţeli, iar antidotul acestei intoxicaţii este administrarea de seleniu. În cazul intoxicării cu plumb, sursele acesteia sînt fumul de ţigară, vasele de ceramică şi unele cosmetice cum ar fi vopseaua de păr. Efectele intoxicării sînt retardul, tulburările de comportament, disfuncţiile psiho-motorii, depresia şi labilitatea psihică. Remediul pentru intoxicaţia cu plumb este administrarea de calciu, fier, sulf, vitamina C şi vitaminele din complexul B. Intoxicaţia cu mercur se produce prin apele contaminate, insecticide, diuretice, soluţiile lentilelor de contact şi plombele dentare. Potrivit dr. Tiron, efectele intoxicaţiei cu mercur constau în cataractă, retinită şi iritabilitate.