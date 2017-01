Sinucigaş salvat de la moarte de consăteni şi poliţişti

Un tînăr în vîrstă de 26 ani din satul Ivrinezu Mare a fost salvat în ultima clipă de la moarte de rude şi poliţişti, după ce, ameţit de băutură, şi-a pus laţul de gît într-o pădure de la marginea localităţii. Sătenii povestesc că încă de la primele ore ale dimineţii, Ilie Toma a intrat în barul din localitate unde a băut pînă în jurul orei 11.00. Finul său, Alexandru Muţu spune că la ieşirea din cîrciumă tînărul şi-a luat la revedere de la mai mulţi meseni spunîndu-le că este pentru ultima oară cînd îl mai văd în viaţă. Nimeni nu l-a crezut, punîndu-i vorbele pe seama alcoolului. “Pe la prînz, i-am spus soţiei să îmi dea telefonul să-l sunăm pe Ilie să vedem ce mai face. Mi-a răspuns şi mi-a zis că este în pădure şi că se spînzură. Mi-a indicat şi locul unde se află. Am intrat în panică cu atît mai mult cu cît de la o vreme ne tot spunea, mai în glumă mai în serios, că vrea să se omoare. M-am dus imediat la un cumnat de-al meu, am luat maşina şi am plecat să-l căutăm în pădure”, a declarat Alexandru Muţu, finul sinucigaşului. Soţia acestuia, Mariana Muţu spune că, imediat după ce a plecat soţul ei, a continuat să-l sune pe Ilie Toma, dar acesta nu a mai răspuns: „Nu ştiam ce să fac. Am sunat la 112 şi am cerut o salvare şi ajutorul poliţiştilor. Am înhămat calul la căruţă şi am plecat şi eu cu un vecin să-l căutăm în pădure”. Poliţiştii au participat la căutarea tînărului şi după aprox. jumătate de oră, un sătean a văzut calul lui Toma prin pădure. În imediata apropiere, oamenii l-au văzut pe bărbat spînzurat de creanga unui copac. „ Era vînăt la faţă şi nu mai respira. L-au coborît şi au început să-l lovească cu palmele să-şi revină. L-au resuscitat cum au putut şi după vreo cinci minute, am văzut că începea să-şi revină. L-am urcat în maşină şi l-am dus acasă. Cred că dacă mai stătea un minut atîrnat de creangă, nu-şi mai revenea”, a spus fina sinucigaşului. Tînărul a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la Spitalul Municipal din Medgidia, unde a fost internat în Secţia Chirurgie. Cadrele medicale spun că victima a avut mare noroc, întrucît a fost pe punctul de a intra în comă ireversibilă. Aflat pe patul de spital, Ilie Toma spune că regretă gestul inconştient pe care l-a făcut. El susţine că totul a plecat de la o fată pe care el o iubea. „O cheamă Anca şi nu este de aici. M-am certat cu ea şi nu am mai putut suporta despărţirea. Am fost la bufet unde am băut, după care am înhămat calul şi am plecat în pădure. Am tăiat căpăstrul şi l-am legat de o creangă de care urma să mă spînzur. Nu ştiu ce a fost în capul meu de am vrut să mă omor. Acum îmi pare rău, dar asta este”, a adăugat Ilie Toma.