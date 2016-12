Sir Paul McCartney: De ce m-aș pensiona? Vreau în contiuare să fiu liber să cânt

Sir Paul McCartney, unul dintre "cei patru fabuloși", cum erau cunoscuți membrii trupei The Beatles, împlinește pe 18 iunie 74 de ani. Considerat, alături de Lennon, creierul trupei, McCartney a avut o carieră solo impresionantă, o viață de succes, necruțată de drame, dar închinată muzicii.

Fiul unei moașe și al unui comis-voiajor care era și pianist într-o trupă locală de jazz, a ajuns printre cei mai de succes compozitori din istoria muzicii. Fetele se topeau în public și leșinau de dragul lui și al colegilor săi de trupă înainte ca aceștia să se apuce să cânte primele acorduri. Erau "Fab Four", cei patru fabuloși. Cărăbușii. The Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr. Doi dintre ei mai trăiesc și azi. Pe 18 iunie, Paul McCartney împlinește 74 de ani.

Legenda muzicală are o carieră care se întinde peste șase decenii, trecând prin stiluri muzicale diverse: beat, rock'n roll, balade pop, hard rock, sau muzică electronică. În costume spilcuite și cu tunsori moderne la acea vreme, băieții din Liverpool au devansat toate clasamentele și au cucerit fanii de pe mapamond.

La McCartney, potențialul de a ajunge unul dintre cei mai prolifici muzicieni și compozitori s-a întrevăzut de când avea puțin peste 20 de ani, cântărețul compunând hiturile care au devenit ulterior parte din moștenirea formației Beatles. Alături de Lennon, a compus versuri și cântece iconice, precum "Eleanor Rigby", "Hey Jude", "The Long & Winding Road" și "Yesterday" - cel din urmă devenind cântecul cu cele mai multe cover-uri din istoria muzicii.

Când The Beates au înregistrat albumul din 1965 "Rubber Soul", McCartney a devenit o forță muzicală, muzicologul Ian Macdonald afirmând în 2005 că "din 1965, a crescut nu numai ca compozitor, dar și ca intrumentist, aranjor, producător și directorul muzical de facto al The Beatles", potrivit International Business Times.

Impactul pe care Beatleșii l-au avut în cultura populară este unul uriaș. Fenomenul "Beatlemania" a cuprins întreg mapamondul, iar când trupa și-a făcut debutul în America, mass-media de atunci a denumit întâlnirea muzicală dintre cele două națiuni drept "invazia britanică", un fenomen ce urma să aibă un impact de durată asupra rock-ului.

După destrămarea The Beatles în 1970, McCartney, cunoscut ca Macca între fani, a devenit unul dintre cei mai prolifici muzicieni fiind considerat de către Guinness Book of World Records cel mai de succes compozitor al tuturor timpurilor. Britanicul a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame (ca membru The Beatles în 1988, și ca artist solo în 1999) câștigând 21 de premii Grammy.

În 1971 pune bazele trupei Wings, alături de soția sa Linda, toboșarul Denny Seiwell, și fostul chitarist de la Moody Blues, Denny Laine. Greutatea de a înregistra succese după momentul The Beatles este vizibilă, dar Wings reușește să se afirme cu hit-uri, câștigând și două premii Grammy.

Soția sa, Linda Eastman, cu care se căsătorise în 1969, o fotografă americană, devine muza artistului pentru următorii 30 de ani.

Este arestat de mai multe ori pentru posesie de marijuana. Face și închisoare, dar adevărata lovitură vine la vestea asasinării partenerului și prietenul său, John Lennon. McCartney este devastat. În 98, îi moare soția, Linda. Între 2002-2006 are o căsătorie tumultoasă și intens mediatizată precum și un divorț costisidor de fostul model Heather Mills. În prezent, muzicianul este căsătorit cu femeia de afaceri Nancy Shevell.

James Paul McCartney este Sir (a fost înnobilat în 1997) și din 1965 deține și titlul de MBE (Most Excellent Order of the British Empire/ Ordinul de Excelență al Imperiului Britanic).

McCartney s-a implicat și în proiecte de caritate la nivel internațional legate de drepturile animalelor, sărăcie, educație muzicală etc.

Paul McCartney a produs hit-uri memorabile alături de Stevie Wonder, Michael Jackson și Elvis Costello, iar recent a condus clasamentele muzicale prin single-ul "FourFiveSeconds", în care cântă alături de Rihanna și Kanye West. Aceștia au colaborat în cadrul celei de-a 57-a gale a Premiilor Grammy, în 2015. De asemenea, McCartney a apărut și în hit-ul din 2015 al rapperului Kanye West All Day.

McCartney se află în prezent în turneu și desfășoară concerte cu casa închisă pe stadioane în Norvegia, Danemarca, Belgia, înainte de a se îndrepta spre Statele Unite în luna iulie.

Întrebat dacă nu plănuiește să se pensioneze, răspunsul lui McCartney este invariabil: "De ce m-aș pensiona? Să stau acasă și să mă uit la TV? Nu, mersi. Vreau în contiuare să fiu liber să cânt."