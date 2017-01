Sîrboaica Maja Simanic a ajuns la Constanţa

După ce a fost achiziţionată în urmă cu o lună de echipa feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa, sîrboaica Maja Simanic a ajuns în cele din urmă la Constanţa. Coordonatoarea de joc adusă de la formaţia croată ZOK Rijeka KSWO a fost nevoită să aştepte mai bine de trei săptămîni pentru a primi viza, suporterii echipei Partizan Belgrad avînd prioritate, pentru a ajunge la Timişoara, pe 18 septembrie, cînd este programată partida din primul tur al Cupa UEFA cu FC Timişoara. „A trebuit să aştept ceva pînă să ajung aici, dar acum s-a rezolvat totul şi sper să recuperez repede din pregătirea făcută pînă acum de colegele mele”, a spus Simanic, care şi-a întîlnit actualele colegele la turneul de verificare din Serbia. În vîrstă de 28 de ani, coordonatorul formaţiei constănţene spune că a ales să vină la Tomis pentru pregătirea de care va avea parte aici. „Am avut avut oferte mai bune, însă fără un antrenor care să te ajute să te pregăteşti la un nivel înalt nu poţi să evoluezi. Aşa că am ales să vin aici şi să ajut această echipă să-şi îndeplinească obiectivul. Îmi doresc să am evoluţii cît mai bune şi să jucăm cît mai bine de la meci la meci”, a mărturisit cea care este considerată cel mai bun transfer al formaţiei de pe litoral. Dintre jucătoarele achiziţionate în această vară, Maja Simanic a fost singura care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing, acolo unde reprezentativa Serbiei s-a clasat pe poziţia a cincea. „Toată lumea a aşteptat mai mult de la noi la Beijing, dar cred pentru această generaţie locul cinci este unul bun. A fost prima ediţie a Jocurilor pentru noi şi cred că vom avea un cuvînt mai greu de spus în ediţia viitoare”, a explicat voleibalista de 1,80 m şi 67 de kg. Deşi nu cunoaşte echipele din campionatul românesc, Simanic crede că această echipă îşi poate îndeplini obiectivul: „Nu cunosc foarte multe lucruri despre echipele din România. Ştiu doar de Galaţi (n.r: CSU Metal Galaţi) cu care am jucat de asemenea la mine în ţară şi unde evoluază şi cîteva dintre colegele mele de la naţională (n.r.: Brizitka Molnar şi Maja Ognjenovic), dar nu mai mult. Însă chiar dacă nu cunosc celelalte echipe, eu ştiu că avem o echipă puternică şi sînt sigură că vom fi între primele patru echipe din ţară la sfîrşitul sezonului sau poate chiar pe podium”. Pe de altă parte, formaţia constănţeană pleacă astăzi spre Tg. Mureş, acolo unde, în perioada 18-22 septembrie, va avea loc un turneu la care vor participa echipa locală CSU Gaz, CSU Metal Galaţi, Unic Piatra Neamţ, dar şi două echipe din Serbia, Dinamo Pancevo şi Radnicki Belgrad.