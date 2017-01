Sîrbul Zoran Kurtes, noul antrenor principal al HCM

Începînd de ieri, HCM Constanţa are un nou antrenor principal. Conducerea executivă a liderului la zi al Ligii Naţionale masculine de handbal a ajuns la un acord cu tehnicianul sîrb Zoran Kurtes, care va conduce formaţia constănţeană pînă în vara anului 2011. Născut pe 23 decembrie 1965, Kurtes a activat ca jucător timp de 11 sezoane pentru Jugovic Kac. Ca antrenor, Kurtes a pregătit pe Jugovic Kac, Sintelon, Crvenka, Partizan Belgrad, Vojvodina Novi Sad, Pick Szeged şi Al-Ahly, adunînd trei titluri şi trei cupe ale Serbiei, dar şi un titlu în Egipt. Pe lîngă echipele de club, Kurtes a activat şi la echipa naţională a Serbiei cu care a obţinut două medalii de bronz la Campionatul Mondial. Ambele performanţe au fost realizate ca antrenor secund, în 1999 ca secund al lui Zoran Jivkovic, iar în 2001 ca secund al lui Branislav Pokraetz. În 2003, Kurtes a fost antrenor principal al naţionalei Serbiei, cu care s-a clasat pe locul 8 la Campionatul Mondial. Cele mai mari performanţe în cupele europene ale lui Kurtes le reprezintă semifinala de Cupa EHF din 1999-2000 (Sintelon - Valladolid) şi semifinala de Cupa Cupelor din sezonul 2001-2002 (Partizan Belgrad - Ciudad Real). “Ca şi la celelalte echipe la care am mai lucrat, la HCM se vrea performanţă, ceea ce se potriveşte cu stilul meu. HCM este o echipă bine organizată, cu jucători buni. Ne batem la titlu cu Reşiţa şi Steaua şi sper să ieşim învingători din această luptă”, a afirmat Kurtes imediat după ce şi-a pus semnătura pe contractul cu HCM. Zoran Kurtes a sosit la HCM şi cu un asistent. El este sîrbul Djordje Cirkovic (33 de ani), care a abandonat activitatea handbalistică în sezonul precedent, din cauza unei accidentări, cînd evolua pentru Lignitul Tg. Jiu. Cirkovic a evoluat sub comanda lui Kurtes timp de cinci sezoane, la Jugovic Kac, Sintelon şi Partizan Belgrad. Antrenorul secund al echipei va fi Eden Hairi, cel care a pregătit pe HCM după despărţirea de Vasile Stîngă şi care a dus formaţia constănţeană pe prima poziţie în Liga Naţională după cinci runde. Directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali, a anunţat că obiectivele HCM-ului rămîn neschimbate: cîştigarea titlului, a Cupei României şi calificarea în semifinalele Cupei Cupelor.

Buricea revine la HCM

După înfrîngerea suferită în etapa a cincea de Steaua, 32-33 pe teren propriu cu Dinamo, George Buricea şi-a reziliat contractul cu deţinătoarea titlului naţional şi îşi va continua activitatea la HCM Constanţa. “Eu am fost cel care a cerut asta. Vreau să fiu mai aproape de familie, pentru că am nişte probleme. Nu pot să spun că nu ne-am certat după meciul cu Dinamo, dar ne-am împăcat, nu acesta a fost motivul plecării mele. Voi juca la HCM, acolo unde am mai evoluat”, a explicat Buricea, care a plecat de la HCM Constanţa în vara anului 2007. Un motiv important pentru care Buricea a insistat să revină la Constanţa este faptul că soţia sa va naşte în luna decembrie, la Constanţa. Buricea părăseşte pentru a doua oară Steaua pentru formaţia constănţeană, după ce în sezonul 2003-2004 el a mai jucat pentru echipa bucureşteneană.