“Sirenele” înfruntă mâine deţinătoarea Ligii Campionilor

CV 2004 Tomis Constanţa va susţine mâine, de la ora 19.30, la Istanbul, unul dintre cele mai dificile meciuri din istoria clubului. Campioana României va juca pe terenul echipei care a câştigat Liga Campionilor în sezonul trecut, VakifGunesTTelekom Istanbul, formaţie redenumită în această vară Vakifbank TTelekom.

Fondat în 1986, sub numele de Guneş Sigorta Istanbul, clubul a trecut la actualul nume odată cu fuziunea între Guneş şi Vakifbank, echipă care activa la Ankara. În vitrina clubului stau mai multe trofee continentale: Champions League (ediţia 2010-11), Top Teams Cup (2003-04) şi Challenge Cup (2007-08). În plus, s-a clasat pe locul 2 în CM al cluburilor (2011) şi în Champions League (1998, 1999). Pe plan intern, a cucerit şase titluri (ultimul în 2005) şi trei Cupe ale Turciei. VakifBank îl are ca antrenor principal pe italianul Giovanni Guidetti (din 2008), care din 2010 este şi selecţionerul naţionalei Germaniei, echipă medaliată cu argint la Campionatul European din 2011.

În acest sezon, Guidetti mizează practic pe aceeaşi echipă ca anul trecut, singura titulară plecată din acel Dream-Team fiind croata Maja Poljak (centru, transferată la rivala Eczacibasi VitrA Istanbul). Ea a fost înlocuită de internaţionala germană Christiane Furst (1,92 m, 26 de ani), celelalte straniere din lot fiind poloneza Malgorzata Glinka-Mogentale (universal, 1,90 m, 33 de ani), sârboaica Jelena Nikolic (extremă, 1,94 m, 29 de ani) şi nou-venita Olena Ustymenko (Ucraina, universal, 1,92 m, 25 de ani). Acestora li se adaugă mai multe titulare din naţionala Turciei, cum ar fi coordonatoarea Cemberci, centrul Toksoy, extremele Sonsirma şi Onal şi libero-ul Guresen. În primul meci din grupă, Vakifbank a “spulberat” pe Volley Bergamo chiar la ea acasă: 3:0 (25:14, 25:20, 25:17)! Echipa de start a meciului cu Bergamo a fost următoarea: Cemberci - Glinka, Toksoy, Furst, Sonsirma, Nikolic şi Guresen-libero.

Jucătoarele de la CV 2004 Tomis au programată plecarea spre Istanbul în această dimineaţă, iar în cursul serii “sirenele” se vor antrena în sala care va găzdui meciul de mâine. Sala “Burhan Felek” are 7.000 de locuri şi este dedicată exclusiv voleiului. Aici joacă meciurile importante toate echipele de volei din Istanbul, feminine şi masculine.