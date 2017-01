Siria, somată să predea armele chimice

Siria ar putea evita o acţiune militară a SUA, care va fi una limitată, dacă va preda comunităţii internaţionale, în cel mult o săptămână, toate armele chimice de care dispune, dar soluţia crizei siriene nu poate fi decât una politică, a declarat ieri, la Londra, secretarul american de Stat, John Kerry, în conferinţa de presă ce a urmat întâlnirii cu omologul său britanic, William Hague. El a adăugat că stocurile de arme chimice ale armatei siriene sunt controlate exclusiv de preşedintele al-Assad, de fratele său, Maher, şi de un general, pe care nu l-a precizat. Kerry a susţinut din nou că SUA deţin dovezi potrivit cărora regimul de la Damasc a folosit arme chimice în atacul de pe 21 august, afirmând că rachetele cu încărcături chimice au fost trase din zonele controlate de trupele guvernamentale siriene. În consecinţă, Kerry consideră că, dacă nu se va face nimic în faţa unor asemenea dovezi, atunci SUA şi aliaţii lor ar putea avea mustrări de conştiinţă. La conferinţa de presă, omologul său britanic l-a asigurat de sprijinul total al Londrei, în ciuda votului negativ al Parlamentului britanic faţă de preconizata intervenţie în Siria. Totodată, oficialul american a reafirmat că „soluţia la conflictul din Siria, care se confruntă şi cu o situaţie umanitară catastrofală, trebuie să fie, înainte de toate, una politică, nu militară, iar intervenţia militară avută în vedere, care nu ar implica desfăşurarea de trupe la sol, este una limitată şi foarte scurtă, obiectivul ei fiind diminuarea capacităţii operative a armatei siriene”.

EXPLOZIE DE TERORISM „Atacurile militare în Siria ar provoca o explozie de terorism în întreaga regiune”, a avertizat, ieri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirmând că regimul sirian este pregătit în continuare să participe la negocieri de pace. La finalul unei întâlniri, la Moscova, cu ministrul sirian de Externe, Walid Muallem, Lavrov a adăugat că „Damascul este în continuare pregătit pentru negocieri de pace”. Preşedintele sirian, Bashar al-Assad, i-a transmis un mesaj de mulţumire preşedintelui rus, Vladimir Putin, pentru susţinerea Siriei, a declarat, ieri, Walid Muallem, la Moscova. Rusia îndeamnă regimul al-Assad să plaseze sub control internaţional armamentul chimic şi să îl distrugă. „Sperăm că punerea sub control a arsenalului chimic va permite evitarea raidurilor aeriene”, a declarat Serghei Lavrov. Regimul Bashar al-Assad a salutat propunerea Rusiei privind plasarea sub control internaţional a arsenalului chimic sirian. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a propus crearea unor zone aflate sub controlul Naţiunilor Unite în Siria, pentru distrugerea armelor chimice.

Aleksei Puşkov, preşedintele Comitetului pentru Afaceri Internaţionale în Duma de Stat (Camera Inferioară a Parlamentului rus), a declarat că „imaginea preşedintelui SUA, Barack Obama, creată de-a lungul timpului, va fi distrusă în trei zile de bombardamente asupra Siriei”, a relatat publicaţia electronică Vzglyad.

RACHETE TESTATE ÎN MEDITERANA Ciprul a anunţat ieri că „teste de rachetă efectuate de o naţiune prietenă vor avea loc, săptămâna aceasta, în estul Mării Mediterane”, în timp ce SUA analizează posibilitatea unor atacuri militare împotriva Siriei. Ministrul cipriot de Externe, Ioannis Kasoulides, a declarat pentru un post de radio că „un stat prieten care nu ia parte la o acţiune militară în Siria va efectua teste de rachetă, până sâmbătă”. Kasoulides nu a precizat ţara respectivă, care ar putea fi Israelul, dar o sursă guvernamentală a afirmat pentru AFP că testele se vor desfăşura pe o suprafaţă de aproximativ 2.400 de kilometri. Aceste teste intervin la o săptămână după ce Israelul a lansat o rachetă balistică în Mediterană, provocând escaladarea tensiunii într-o regiune paralizată în aşteptarea unei posibile intevenţii militare în Siria. Ministrul cipriot al Apărării, Fotis Fotiou, a afirmat ieri că „Ciprul se pregăteşte să devină o insulă a securităţii şi păcii pentru persoanele care fug de violenţe, în timp ce mai multe state încearcă să-i evacueze pe cetăţenii lor din regiune”. Marea Britanie a trimis, luna trecută, şase avioane de vânătoare la baza sa aeriană din Cipru, pentru a-şi apăra poziţiile în cazul unui atac sirian.

PREGĂTIRI LA IERUSALIM Israelul a instalat elemente ale sistemului antirachetă în apropiere de Ierusalim, în contextul în care pe scena internaţională continuă ofensiva diplomatică americană în favoarea unei intervenţii militare în Siria. O baterie antirachetă a fost pusă în funcţiune la vest de Ierusalim. La sfârşitul lunii august, elemente ale sistemului antirachetă Iron Dome au fost instalate în apropierea oraşului Tel-Aviv.

CONFLAGRAŢIE REGIONALĂ Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a îndemnat ieri, din nou, la negocieri care să pună capăt conflictului sirian, apreciind că „un răspuns militar riscă să aprindă o conflagraţie regională”. Într-un discurs susţinut în deschiderea celei de a 24-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului, la Geneva, Pillay a apreciat că „există puţine îndoieli privind folosirea armelor chimice în Siria, dar este necesar să fie clarificate toate circumstanţele şi responsabilităţile”. În opinia sa, „este vorba despre una dintre cele mai grave crime care pot fi comise”. Înaltul comisar a relevat faptul că în urmă cu doi ani, atunci când s-a adresat Consiliului Drepturilor Omului în sesiunea din toamnă, conflictul sirian se soldase până atunci cu 2.600 de morţi, pe când, în prezent, numărul victimelor a depăşit 100.000.

ZIARIST ELIBERAT Trimisul special al cotidianului italian „La Stampa”, Domenico Quirico, răpit în luna aprilie, a fost eliberat în Siria, au anunţat, duminică seară, Guvernul italian şi publicaţia din Torino. Jurnalistul în vârstă de 62 de ani, căsătorit şi cu doi copii, a părăsit Siria la bordul unui avion cu destinaţia Italia. Un alt bărbat răpit în acelaşi timp cu Quirico, cetăţeanul belgian Pierre Piccinin, a fost şi el eliberat, cei doi călătorind împreună spre casă. Un alt cetăţean italian este în continuare dat dispărut în Siria, de la începutul verii, preotul iezuit Paolo Dall'Oglio, care a fost văzut ultima dată în oraşul sirian Raqqa.