Sirianul Tartoussi, la un pas de a părăsi ţara

Curtea de Apel Constanţa a admis, ieri, plîngerea depusă de cetăţeanul sirian Mustafa Tartoussi împotriva interdicţiei de a părăsi ţara. Instanţa a dispus ridicarea măsurii dispuse de procurorul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti. Potrivit judecătorului Zoiţa Frangu, purtător de cuvânt al Curţii de Apel Constanţa, instanţa a revocat măsura de interdicţie, deoarece Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a trimis în timp util dosarul penal la Constanţa. Chiar dacă judecătorii constănţeni au solicitat dosarul două termene la rînd, iar acesta trebuia remis de Bucureşti, conform procedurii de urgenţă, în 24 ore de la cerere, procurorul de caz nu a dat totuşi curs solicitării. Hotărîrea nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Avocatul sirianului, Ionel Haşotti, spune că Tartoussi intenţionează să solicite statului nostru acordarea cetăţeniei române deoarece este stabilit în România de mai bine de 25 ani, are afaceri, firmele lui sînt în Portul Constanţa şi deţine opt proprietăţi imobiliare. El a fost căsătorit cu o româncă şi au doi copii. Avocatul a menţionat că dacă clientul său va părăsi România o va face doar temporar, pentru rezolvarea unor probleme. Sirianul s-a recăsătorit cu o englezoaică, iar de o lună şi jumătate este din nou tată. „Copilul se află la Londra cu mama sa şi nu poate fi înregistrat în lipsa părintelui său”, a spus Ionel Haşotti. Reamintim că cetăţeanul sirian Mustafa Tartoussi, este armatorul navei cu care se presupune că ar fi fugit Omar Hayssam din România. El este acuzat de anchetatorii bucureşteni că ar fi înlesnit ieşirea din ţară a unei persoane despre care se cunoaştea că a săvîrşit sau sprijinit, sau urmează să sprijine ori să săvîrşească un act terorist. Investigatorii au descoperit o serie de indicii privind posibila implicare a sirianului în cazul părăsirii ilegale a teritoriului ţării de către Omar Hayssam, la bordul navei Iman T, în dimineaţa zilei de 30 iunie 2006, cu destinaţia Siria. Astfel, pe 6 august 2006, procurorii DIICOT au început urmărirea penală faţă de Tartoussi şi tot atunci au dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra navei cu care se suspectează că ar fi fugit Omar Hayssam. Vasul, sub pavilion nord-coreean, este proprietatea lui Mediteranean Line Inc. Delaware USA, avînd ca armator societatea Tartoussi Shiping Company Constanţa. Nava efectuează transport de cherestea între porturile Constanţa şi Alexandria, Egipt. Investigatorii spun că, pe 30 iunie 2006, cînd vasul a părăsit România, l-ar fi avut la bord şi pe cetăţeanul sirian Omar Hayssam, acuzat de acte de terorism şi dat în urmărire internaţională.