Sistem centralizat de apă pentru încă două comune constănţene

Cei 10.000 de locuitori ai comunelor Mircea Vodă şi Cuza Vodă vor beneficia, în scurt timp, de apă curentă. În ambele localităţi a avut loc ieri recepţia lucrărilor de construire a staţiilor de pompare/clorinare a apei potabile, investiţii realizate printr-un program guvernamental cu susţinerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). „Mă bucur că aceste localităţi, Mircea Vodă şi Cuza Vodă vor beneficia de apă. Acest lucru este posibil prin proiectul Soleh Boneh, program guvernamental realizat în parteneriat cu CJC. Din păcate, există o problemă privind alimentarea cu energie electrică a staţiilor, dar sper să o rezolvăm într-un timp cît mai scurt, iar oamenii să beneficieze de apă aşa cum este normal în România anului 2007”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, prezent la manifestări. La rîndul lui, inspectorul teritorial al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), Eugen Prisăcariu, participant la recepţii, a afirmat: „Am avut sprijinul CJC şi, conform convenţiei încheiate între MTCT şi Consiliu, autoritatea judeţeană a sprijinit financiar realizarea racordurilor la utilităţile publice şi drumurile de acces la staţii. Mă bucur să spun că aici nu am avut niciun fel de probleme, momentul recepţiilor la terminarea lucrărilor fiind bine sincronizat. În alte judeţe am întîmpinat dificultăţi mari din acest punct de vedere, dar nu s-a întîmplat şi aici”. Cu cele două instalaţii recepţionate ieri, judeţul Constanţa are 14 astfel de staţii de pompare a apei în localităţi rurale. Cea de-a 15-a şi ultima staţie cuprinsă în programul guvernamental aplicat la nivelul judeţului va fi dată în folosinţă în viitorul apropiat, în comuna Adamclisi. Pînă acum, locuitorii celor 15 unităţi administrative au fost nevoiţi să se alimenteze cu apă de la fîntîni sau de la guri de canal situate la sute de metri de casele lor sau din instalaţii vechi de zeci de ani, care nu făceau faţă volumului de apă solicitat de consumatori. Primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, a declarat că noua instalaţie de apă din localitate va fi preluată şi administrată de autoritatea locală. Atît autoritatea locală cît şi preşedintele CJC au fost de acord că operarea instalaţiilor de alimentare cu apă de către Primărie poate genera un cost scăzut al apei pentru populaţie, fiind cea mai la îndemînă soluţie în astfel de cazuri. „Vom învăţa din mers ce înseamnă alimentarea cu apă. Chiar dacă în momentul de faţă nu ştim cu ce ne vom confrunta, în cazul în care vom avea probleme vom cere ajutorul colegilor noştri din alte localităţi, care deja administrează reţele de apă”, a declarat Eugen Dumitru. La rîndul lui, viceprimarul din Mircea Vodă, George Tănase, a spus: „Ne-am confruntat ani la rînd cu problema apei în localităţile comunei. Este o bucurie fără margini pentru noi şi mulţumim CJC pentru că a făcut posibilă realizarea acestui proiect la Mircea Vodă”. Conform precizărilor reprezentantului antreprenorului general al lucrării, Florin Roşianu, toate staţiile de pompare a apei au fost realizate cu tehnologie modernă, iar exploatarea acestora nu va necesita decît cîte 3-4 angajaţi permanenţi. Lucrările sînt garantate pentru doi ani, timp în care firma antreprenoare va remedia gratuit orice defecţiune. Nicuşor Constantinescu a subliniat că, în ultimii doi ani, nu s-au înregistrat decît două defecţiuni la staţiile Soleh Boneh, dar care nu au avut legătură cu instalaţiile.