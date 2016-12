Sistem centralizat vs. centrală termică

Eliminarea subvenţiilor la căldură face ca majoritatea constănţenilor să-şi facă griji în privinţa facturii de întreţinere de la iarnă. Cum este mai bine? Cu centrală proprie sau să rămâi racordat la RADET? Chiar dacă o gigacalorie va ajunge să coste aproximativ 250 de lei pentru populaţie, constănţenii spun că varianta cea mai avantajoasă pentru bugetul lor este în continuare rămânerea în sistemul centralizat de termoficare. De ce? Plăteşti cât consumi, apa caldă se furnizează în regim non stop, iar avariile sînt din ce în ce mai rare şi nu durează mult. Alt argument pro ar fi că toate blocurile şi casele din municipiul Constanţa sunt contorizate. Asta înseamnă că pierderile sunt eliminate şi, drept urmare, îţi rămân bani să anvelopezi pereţii exteriori, să îţi pui termopan, eventual să izolezi şi tavanul sau podeaua, în funcţie de etaj, să îţi montezi un robinet termostatat la calorifer şi să îţi dozezi căldura în funcţie de temperatura exterioară. Centralele termice individuale, cel puţin pentru moment, nu rentează din punct de vedere economic, mai ales că preţul unui metru cub de gaz natural este într-o continuă creştere şi, până în 2013, acesta va ajunge să coste dublu, odată cu liberalizarea preţului. În plus, trebuie luate în calcul şi dezavantajele montării unei centrale proprii: costul de achiziţionare mare (aproximativ 14.000 lei), costuri de service (dacă nu apar defecţiuni, oricum, din doi în doi ani trebuie făcută o verificare care acum costă circa 200 lei), spaţiu suplimentar ocupat în casă, riscul mai mare de scurgeri de gaze şi eventual explozie (oricât ar fi de sigure, este o “gură de foc” în plus în apartament), ţevi mai multe în casă (în majoritatea cazurilor rămân şi ţevile de la sistemul centralizat şi cele ale centralei), cost mai mare la curent electric (centrala funcţionează electric, dacă se opreşte curentul, e moartă). Şi, n-aş vrea să enumăr la dezavantaje şi o aşa-zisă taxă de poluare, care se zvoneşte că ar trebui aplicată, precum şi cota parte pentru ţevile comune care trec prin apartament. Adică, chiar dacă eşti debranşat de la RADET, trebuie să plăteşti. Potrivit Ordinului ANRSCE 343 din 2010 privind repartizarea consumurilor de energie termică se admite utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente părţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii pentru celelalte luni ale anului. Cazul ideal, care ar bate centrala de apartament: centrală de cartier, ţevi noi, izolate, în subsolul blocurilor. De aici, ţevi individuale de apă caldă şi căldură, pentru fiecare apartament, contorizate individual. Se citesc de către furnizor, lunar, plăteşti cît consumi şi nu suferi dacă vecinul tău nu a plătit. Lui i se închide robinetul, nu şi celorlalţi. Dar toate acestea presupun costuri uriaşe şi pentru autorităţi şi pentru cei rămaşi în sistem. Cheltuieli pe care, chiar şi în aceste condiţii de austeritate, municipalitatea le-a luat în calcul. Primăria ia în calcul aplicarea unei politici municipale de investiţii în vederea găsirii unei soluţii de finanţare pentru crearea unei noi surse de producere a energiei termice care să aibă ca efect imediat scăderea preţului de cost a unei gigacalorii, adică un preţ suportabil de către populaţie. În plus, Constanţa va avea cel mai modern sistem de termoficare din ţară. Acum se poartă o serie de negocieri pentru ca, cel mai probabil, din 2013, municipiul nostru să beneficieze de un nou CET care să furnizeze energie termică ieftină, curată şi ecologică. În concluzie, de ce energie termică în sistem centralizat? Pentru că energia termică produsă de RADET va fi în continuare cea mai ieftină soluţie de încălzire şi, în plus, cea mai curată şi mai sigură formă de alimentare cu energie termică pentru dumneavoastră este din reţeaua de termoficare.