Sistem de alarmă portabil pentru cameristele din New York

Scandalul sexual în care a fost implicat fostul preşedinte al Fondului Monetar Internaţional Dominique Strauss Khan a rămas de pomină la New York. Astfel, cameristele şi o parte din ceilalţi angajaţi ai marilor hoteluri din New York vor fi echipaţi cu o alarmă portabilă care le va permite să primească ajutor în cel mai scurt timp, dacă sunt puşi în situaţii dificile, a anunţat Asociaţia hotelurilor din metropola americană. Toţi membrii personalului care dintr-un motiv sau altul trebuie să intre în camere, femei de serviciu, ospătari sau cei care se ocupă de minibar, vor fi dotaţi cu acest sistem electronic într-un interval de un an. În mod oficial, Asociaţia hotelurilor din New York a refuzat să facă o legătură între noua dispoziţie şi cazul Strauss-Kahn şi aparent discuţiile despre protejarea personalului erau demarate de mai multă vreme. Noul dispozitiv, care în engleză se numeşte „buton de panic”, va putea fi activat rapid şi uşor, pentru a cere ajutor fără întârziere. Această prevedere face parte dintr-un nou contract pe şapte ani discutat între Asociaţia hotelurilor din New York şi sindicate, fiind aprobată mai întâi de asociaţie, pentru ca sindicatele să o ratifice la rândul lor cel mai probabil astăzi.