Sistem de alimentare cu apă vechi de cel puţin 40 de ani, la Cerchezu

Administraţia locală din comuna Cerchezu a realizat şi depus la Consiliul Judeţean Constanţa un proiect de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă din localitate. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Ion Constantinescu, sistemul de alimentare cu apă potabilă are o vechime de aprox. 40 de ani şi nu mai face faţă solicitărilor. În plus, din cauza vechimii se înregistrează pierderi mari de apă. “Nu am avut probleme deosebite cu reţeaua de apă, dar pentru că este veche şi se înregistrează pierderi mari de apă în toate cele patru sate din comună, apa se furnizează între patru şi 12 ore pe zi, în funcţie de numărul gospodăriilor din fiecare sat“, a declarat Ion Constantinescu. Edilul şef a mai spus că, în ultimii doi ani, au fost realizate lucrări de modernizare a pompelor şi a puţurilor de apă, dar pînă cînd nu vor fi schimbate toate conductele, problema nu va fi rezolvată în totalitate. În acest sens a fost realizat studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic şi se aşteaptă finanţarea lucrărilor.