Sistem de apă şi iluminat în noul cartier de locuinţe

Primăria Cobadin are în plan pentru anul în curs şi pentru anul următor demararea a două proiecte considerate importante de reprezentanţii administraţiei locale. Este vorba despre extinderea sistemului de alimentare cu apă în cartierul nou de locuinţe din Cobadin şi alimentarea cu energie electrică şi iluminat în aceeaşi zonă cu loturi pentru case. Primarul Cristian Telehoi spune că în noul cartier de locuinţe, amenajat la intrarea dinspre Ciocârlia în Cobadin, sunt 50 de loturi de case. „În acest an ne-am propus să ne ocupăm de extinderea reţelei de apă în noul cartier, iar în 2013 ne vom ocupa de iluminat. Ne-am decis să procedăm aşa pentru că banii nu ne permit să ne ocupăm de ambele proiecte în acest an, deşi sunt importante pentru dezvoltarea zonei”, a mai declarat primarul din Cobadin.