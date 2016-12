Sistem de sănătate “otrăvitor”

Sistemul de sănătate din România devine din ce în ce mai periculos pentru bolnavi. Plecând de la dotările precare, de la lipsa materialelor sanitare şi a medicamentelor şi, mai grav, de la deficitul tot mai semnificativ al personalului medical, fie că vorbim despre cadre medicale medii, fie că vorbim despre medici, ar trebui să pună serios pe gânduri pe cei care se află la cârma unui sistem care se transformă într-o „otravă” extrem de periculoasă pentru bolnavi. Dacă aparatura mai poate fi înlocuită, dacă criza medicamentelor şi a materialelor sanitare poate fi, de asemenea, rezolvată (fie pe banii pacienţilor, fie pe cei ai medicilor), lipsa personalului medical constituie o adevărată tragedie. Date recente ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că România a ajuns să aibă mai puţini medici chiar şi decât Republica Moldova.

Raportul OMS sublinia că, în ultimii zece ani, numărul de medici a scăzut drastic, iar în ţara noastră sunt puţini medici raportat la numărul de locuitori. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a tras numeroase semnale de alarmă în acest sens, a preconizat adevărate tragedii dacă nu se vor lua măsuri. În România există 19 medici la 10.000 de persoane, în vreme ce în Republica Moldova există 27 de medici raportat la acelaşi număr de locuitori. Este strigător la cer, însă guvernanţii par să rămână mai mult decât imuni la starea de fapt existentă, la starea de fapt care ar putea să producă chiar şi un adevărat genocid. Nemaipunând la socoteală decizia de a introduce coplata în sistem, un alt aspect care va determina, fără doar şi poate, situaţii critice. Până atunci, deficitul de personal face victime peste victime. Şi nimeni nu poate nega. Avem parte de victime reale ale sistemului sanitar: pacienţi lăsaţi de izbelişte pe paturile de spital, bolnavi care se roagă bunului Dumnezeu să aibă parte de un consult medical de calitate, să găsească un medic care să-l ajute, o asistentă care să-i facă o injecţie.

VICTIMA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE? Un bărbat din Maramureş susţine că soţia sa, însărcinată, a murit pe masa de operaţie înainte să dea naştere copilului pe care-l purta în pântece. Omul este convins că dacă ar fi existat la acea oră în spital un medic anestezist ea ar fi putut să fie operată şi implicit salvată. De partea cealaltă, conducerea spitalului se apără şi spune că starea pacientei nu impunea o intervenţie chirurgicală. În urma anchetei se va stabili acest aspect, însă un lucru este cert, soţul pacientei susţine că, la acea oră, i s-a spus clar că în spital nu există un medic anestezist. N-ar fi de mirare având în vedere criza de personal medical existentă în mai toate spitalele din România. De nenumărate ori conducerile spitalelor din ţară au tras semnale de alarmă guvernanţilor privind deficitul uriaş de personal medical. De nenumărate ori, managerii de spitale au atras atenţia asupra nenorocirilor ce se pot întâmpla în lipsa cadrelor medicale de specialitate. Oare ce se întâmplă cu pacienţii care au nevoie de anumiţi specialişti iar ei nu există? Sau, dacă există, sunt în număr extrem de mic, fiind nevoiţi să lucreze chiar şi zi lumină? Cum îi poţi cere unui cadru medical ce profesează aproape non-stop să aibă rezultate strălucite la locul de muncă, să dea randament, mai ales că răsplata financiară este ruşinoasă? Sunt secţii şi clinici de spitale care îşi desfăşoară activitatea cu doi sau chiar un singur medic pe o anumită specialitate. Ce se întâmplă dacă acel medic se îmbolnăveşte sau păţeşte vreun necaz? Cum este posibil ca în situaţia deja ştiută, guvernanţii să apeleze la o lege mai mult decât stupidă, de blocare a posturilor într-un sistem de mult aflat în agonie? Pentru scoaterea la concurs a unui post se impune plecarea a şapte persoane (!?), se precizeză în lege. Pe această temă s-au scris milioane de rânduri, însă pe nimeni nu a interesat. Abia în al 12-lea ceas s-a spus că ar fi bine ca această lege să nu se mai aplice, totuşi, în Sănătate, şi să se deblocheze posturile.

DEFICITUL DE PERSONAL VA CREŞTE SIMŢITOR Potrivit unui raport realizat de European Respiratory Society, se preconizează că până în 2020 deficitul de medici, asistente, dentişti şi farmacişti va ajunge, în cadrul UE, la un milion. Precizăm că ţara noastră are un mare deficit şi la personalul mediu. România are 42 de asistente sau moaşe la 10.000 de locuitori, în vreme ce Republica Moldova are 66.