Trupele Sistem, Hi-Q, Viţa de Vie, The Amsterdams şi Interzis au adoptat cîte un ONG, ca urmare a apelului lansat prin proiectul „Adoptă un ONG\", iniţiat pentru a creşte vizibilitatea sectorului non-profit din România. Cele cinci trupe şi-au ales cîte un ONG în misiunea căruia cred şi pe care urmează să îl promoveze în concertele pe care le vor susţine. Prima trupă care s-a alăturat acestei iniţiative a fost Sistem, care a ales să susţină cauza organizaţiei WWF - World Wide Fund for Nature (Fondul Mondial pentru Natură), a cărei misiune este conservarea naturii. Hi-Q a adoptat Fundaţia Special Olympics din România, organizaţie cu care a mai colaborat, susţinînd concerte în interesul acesteia la diferite evenimente. Fundaţia Special Olympics din România dezvoltă programe pentru integrarea socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale. La rîndul său, Viţa de Vie a adoptat Asociaţia UpDown, care ajută familiile cu copii cu Sindromul Down prin intermediul informaţiilor şi serviciilor pe care le facilitează, ca urmare a colaborării cu specialişti în domeniu. Asociaţia UpDown este înfiinţată chiar de unul dintre membrii trupei.

World Vision România, organizaţie care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă pentru copii şi familii în dificultate, a fost adoptată de formaţia The Amsterdams. Trupa Interzis a adoptat două organizaţii: Fundaţia „Inimă de Copil\", care oferă ajutor copiilor săraci, orfani sau bolnavi din regiunea estică a României, şi MaiMultVerde, o organizaţie care dezvoltă şi promovează atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg.

Proiectul „Adoptă un ONG\" a fost iniţiat în anul 2007, sub „umbrela” Galei Societăţii Civile, pentru a promova activitatea organizaţiilor neguvernamentale din România. În primă instanţă, campania s-a adresat bloggerilor care puteau să devină „părinţi adoptivi\" scriind un post pe blog despre activitatea ONG-ului adoptat şi proiectele dezvoltate de-a lungul timpului. În această primă etapă, aproximativ 70 de bloggeri s-au prezentat pentru a-şi revendica „certificatele de adopţie\". Campania a continuat în 2008, vizînd agenţiile de relaţii publice şi de publicitate. În cazul acestora, adopţia a constat în găsirea unei modalităţi de promovare a proiectelor, pro bono, pornind de la o idee inovativă şi realizarea unui print pînă la organizarea unei campanii de relaţii publice sau oferirea de consultanţă în comunicare pe perioadă nelimitată. În această etapă au fost adoptate 16 ONG-uri.