Sistem nou de calculare a inflaţiei

Institutul Naţional de Statistică şi-a propus să finalizeze, până în 2012, trecerea la calculul indicelui preţurilor de consum pe baza ponderilor rezultate din combinarea datelor înregistrate în conturile naţionale şi în ancheta bugetelor de familie. Preşedintele INS, Vergil Voineagu, a explicat, ieri, că utilizarea sistemului de ponderare exclusiv pe datele din conturile naţionale se realizează doar în patru state: Finlanda, Franţa, Luxembourg şi Marea Britanie. În prezent, indicele preţurile de consum se calculează doar pe baza anchetelor referitoare la bugetele de familie. Voineagu a mai spus că în prezent există 17 state membre ale UE care utilizează metoda combinată de calcul a preţurilor de consum. Pe de altă parte, directorul adjunct al Direcţiei de statistică din BNR, Constantin Chirca, a explicat că, în momentul în care România va introduce noul sistem de calcul, probabil şi structura ponderilor în coşul de consum va arăta altfel. \"Ceea ce am prezentat (n.r. - analize privind traiectoria inflaţiei) are la bază structura cheltuielior rezultată numai din ancheta bugetelor de familie. Comparând cu alte state, observăm că România are o pondere a serviciilor de 17%. (...) Cred că statistica oficială, după ce o să aibă sistem mixt de ponderare, o să îmi confirme că noi nu o să fim departe de Ungaria sau Polonia, deşi poate o să stăm mai bine decât Bulgaria. Dar, în comparaţie cu Franţa, serviciile din România nu vor avea o pondere de 40%, pentru că nu există nivelul economic de dezvoltare al Franţei\", a explicat directorul BNR.