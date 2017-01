"Sistem" şi-a deschis... magazin virtual de muzică

Trupa "Sistem" şi-a lansat, în această săptămînă, cel de-al patrulea site (www.sistem.com.ro), portal care conţine şi primul magazin virtual al unei trupe româneşti, potrivit declaraţiilor lui Zoli Toth, liderul trupei. Noul site conţine date despre trupă, filmări din concerte, fotografii din şedinţe foto, instantanee din turnee şi ştiri despre activitatea celor cinci percuţionişti. Noutatea constă în faptul că fanii grupului îşi pot procura piesele trupei în format mp3 direct de pe site. ''Cînd am realizat site-ul, ni s-a spus că sîntem prima trupă din România care are magazin virtual'', a declarat Anca Lupeş, impresarul trupei "Sistem". "Vrem să venim în întîmpinarea dorinţelor fanilor noştri. Marile reţele de magazine restrîng continuu spaţiul afectat muzicii şi există probleme de distribuţie din ce în ce mai mari. Acum, muzica noastră este la doar un click distanţă'', a adăugat Zoli, cel care a avut ideea instalării magazinului virtual pe site-ul grupului.

În plus, liderul formaţiei şi-a lansat, de curînd, şi un blog (http://zoli.weblog.ro), în care îşi expune ''părerile, trăirile sau întîmplări inedite din culisele turneelor ''. Trupa "Sistem" este cunoscută pentru muzica aparte şi concertele incendiare, la care sînt folosite tot felul de instrumente neconvenţionale, în special butoaie, dar şi efecte pirotehnice. În anul 2005, "Sistem" şi Luminiţa Anghel au ocupat locul trei la concursul muzical Eurovision de la Kiev, cu piesa "Let Me Try".