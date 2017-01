"Sistem" va... închide finala Eurovision 2007

Trupa "Sistem" va prezenta, în această seară, în cadrul finalei selecţiei naţionale Eurovision 2007, un recital dedicat fanilor acestui concurs, dar şi finaliştilor. Mai mult, membrii formaţiei "Sistem" vor interpreta, în premieră absolută, cel mai nou single al grupului, intitulat "Soare". "Va fi un show incendiar, cu elemente noi de scenografie”, a declarat Zoli, liderul trupei. De asemenea, cei cinci membri ai grupului promit o demonstraţie a măiestriei lor, cu o piesă de percuţie pură.

"Sistem" a reprezentat România la finala Eurovision de la Kiev unde, alături de Luminiţa Anghel, s-au clasat pe cea mai înaltă poziţie obţinută de vreun artist român de pînă atunci, cu melodia "Let Me Try", compusă de Cristian Faur. În ultimii doi ani, "Sistem" a devenit un brand atît de puternic, încît trupa a fost invitată să cînte în deschiderea concertului "Depeche Mode" la Bucureşti, la evenimentul dedicat aderării României la UE, în Bruxelles şi în cadrul celui mai mare spectacol de Revelion la Berlin, în faţa unei audienţe record de un milion de spectatori.