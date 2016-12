Sistemele Apple vor ajunge la bordul Ferrari şi Volvo

Apple urmează să anunţe săptămâna aceasta că Ferrari şi Volvo se vor alătura unui grup de producători auto cu care lucrează pentru dezvoltarea unui sistem de operare care să fie instalat la bordul autoturismelor, au declarat surse apropiate situaţiei pentru publicaţia ”The Wall Street Journal”. Producătorul iPhone şi iPad are deja sprijinul General Motors, Honda şi BMW. Anunţul Apple ar trebui să coincidă cu deschiderea salonului auto de la Geneva, folosit în dese rânduri de industria auto pentru prezentarea unor maşini în fază de concept şi a altor tehnologii noi.

Autoturismul a devenit noul câmp de luptă pentru companiile din IT, întrucât maşina are un potenţial foarte ridicat, putând oferi servicii de divertisment şi informaţie prin conexiunea la internet a pasagerilor. Google, rivalul Apple, lucrează cu Audi şi Volkswagen la un sistem care să fie instalat la bordul maşinilor. În iunie, Apple a anunţat ”iOS in the Car”, care permite conectarea sistemului electronic al maşinii cu iPhone şi utilizarea, astfel, a unor servicii precum hărţi şi informaţii despre trafic. Apple se aşteaptă ca peste zece producători auto să adopte tehnologia în acest an. Compania americană a anunţat anterior că are sprijinul BMW, Daimler, General Motors şi Honda Motor. Ferrari este o divizie a Fiat Chrysler, iar producătorul auto Volvo este controlat de Zhejiang Geely Holding Group din China.