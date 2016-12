Sistemele de irigat din judeţ, în grija CJC

În urmă cu două săptămâni, Guvernul a dat o hotărâre prin care sistemele de irigat din judeţul Constanţa au trecut în grija Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că deja a numit comisia care va participa la recepţie şi preluarea în patrimoniul CJC a sistemelor de irigaţii care au fost scoase din utilitate publică. „În 1989, judeţul Constanţa avea amenajată, pentru irigaţii, o suprafaţă de 480.000 de hectare, iar astăzi mai pot fi folosite instalaţiile de aducţiune doar pe 10.000 de hectare. Noi am preluat, de la Guvern, sistemul de irigat care se întinde pe o suprafaţă de 308.000 de hectare şi vom face un proiect amplu de finanţare pe fonduri structurale. Vom instala o nouă reţea de aducţiune a apei, vom implementa sisteme şi tehnologii noi şi vom face toate astea în parteneriat cu asociaţia utilizatorilor de apă din Agricultură. Este şansa noastră, acum, să relansăm agricultura modernă şi eficientă într-unul din cele mai mari bazine agricole din ţară - Podişul dobrogean”, a declarat Constantinescu. El a precizat că, practic, sistemele de irigat nici nu mai existau. Unele au fost furate, iar altele sunt roase de rugină. „Noi am solicitat Guvernului Ponta să ne dea aceste sisteme pentru ca împreună cu RAJA - operatorul regional - care are deja o divizie de irigaţii, dar şi împreună cu fermierii din judeţul Constanţa, să accesăm fondurile europene”, a declarat Constantinescu. El a adăugat că împreună cu Ministerul Fondurilor Europene speră să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea acestor sisteme. „Vrem să asigurăm pe termen scurt, mediu, şi lung un plan strategic şi, împreună cu Asociaţia de Udători din judeţul Constanţa, să reabilităm tot ceea ce înseamnă sistemele de irigaţii aferente terenurilor pe care le lucrează. Sper să facem acest lucru pentru că nu se poate face o agricultură modernă fără irigaţii, mai ales că avem lângă noi Dunărea şi Marea Neagră”, a completat Constantinescu.