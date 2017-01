Sistemul antirachetă din România: scump, ineficient, răspuns greşit la o ameninţare percepută

12:54:09 / 18 Mai 2016

Scut impotriva criminalilor economici nu avem......

Scopul real,acela al justificarii cheltuielilor militare si evitarea somajului in SUA a fost atins. Rusii,la fel, sunt fericiti ca au ce da de lucru fabricilor de arme,pe care apoi le vand tot in zone de conflict ,,traditionale''. Apropo,si SUA si Rusia ar fi putut sa extermine ISIS rapid,dar nu vor,tocmai ca le convine sa controleze propriile popoare in idea ca ar supraveghea suspecti de atentate. De fapt,teroristii ar fi putut fi eliminati rapid si efectiv nu se vrea asta .