Sistemul centralizat de achiziţii publice, de ajutor bugetului Sănătăţii!

Sistemul centralizat de achiziţii publice este de mare folos bugetului Sănătăţii, este de părere ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. “Economiile pe care le realizăm ne vor ajuta să utilizăm mai bine banii pe care îi are Sănătatea pentru a trata mai mulţi pacienţi în condiţii mai bune şi cu costuri mai mici”, a spus demnitarul. Oficialul a exemplificat mai multe acorduri încheiate de Ministerul Sănătăţii (MS) care au adus economii. “Am încheiat acordul-cadru pe următorii patru ani privind achiziţia a circa 85 de milioane de litri combustibil care să fie utilizaţi pentru întregul parc auto din sistemul sanitar. În urma acestei licitaţii centralizate s-a obţinut un discount de 6% faţă de preţul la pompă. (...) În această lună am încheiat un acord-cadru pe patru ani pentru achiziţia a 18 medicamente pentru tratamentul bolnavilor de TBC. Reducerea pe care am obţinut-o este de 28%. De la o valoare estimată de 41,9 milioane de lei, am încheiat acordul-cadru la valoarea de 30,2 milioane lei”, a spus ministrul Sănătăţii. Şi asta nu este tot. Un alt acord, încheiat în octombrie 2013, de MS, a dus la achiziţionarea a 1,4 milioane de doze de vaccin hexavalent cu o reducere de 33,6%. “Avem încă două licitaţii naţionale în lucru. Una pentru dispozitive medicale implantabile şi alta pentru materiale sanitare. Cea pentru dispozitive medicale implantabile, dacă toate lucrurile merg cum trebuie, ar trebui să fie gata în februarie 2014, iar cea pentru materiale sanitare, dacă nu vor interveni contestaţii, ar trebui să fie gata în martie. Ambele licitaţii, estimăm, se duc la o valoare pe patru ani de aproape 800 de milioane de euro. Dacă vom face economiile pe care le estimăm, asta înseamnă peste 100 de milioane de euro bani care rămân la MS, bani care se duc în sistem pentru a acoperi necesarul care (...) nu este acoperit de buget”, a declarat oficialul MS.