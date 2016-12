Sistemul de Informaţii Schengen, la a doua generaţie

Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie SIS II, care facilitează schimbul de informaţii între autorităţile naţionale de control al frontierei, autorităţile vamale şi cele poliţieneşti cu privire la persoanele suspectate de implicare în infracţiuni grave este acum operaţional, a anunţat ieri Comisia Europeană într-un comunicat. Sistemul mai include alerte cu privire la persoanele dispărute, în special copii, precum şi informaţii despre anumite bunuri, cum ar fi bancnote, autoturisme, arme de foc şi documente de identitate despre care există informaţii că ar fi furate, însuşite ilegal sau pierdute. „Am bucuria să anunţ faptul că SIS II va intra astăzi (marţi -n.r.) în funcţiune. Împreună cu colegii din cadrul Consiliului şi Parlamentului, am adus cu succes acest proiect în faza finală a dezvoltării sale. Am moştenit un dosar dificil şi repunerea proiectului pe drumul cel bun nu a fost o sarcină uşoară, însă cu perseverenţă şi hotărâre am reuşit să depăşim obstacole importante. Putem demara acum faza de punere în execuţie, care va fi supervizată de noua agenţie eu-LISA”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. “Suntem pregătiţi să preluăm sarcina gestionării operaţionale a SIS II. Colaborăm în prezent îndeaproape cu Comisia şi cu statele membre pentru a asigura o tranziţie lină în etapa de gestionare a sistemului, astfel încât serviciul să fie la dispoziţia statelor membre 24 de ore din 24, şapte zile din şapte şi să contribuie la eforturile de asigurare a unei securităţi sporite în Europa”, a spus, la rândul său, Krum Garkov, directorul executiv al Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (euLISA).