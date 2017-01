Sistemul de irigaţii din Mamaia, repus în funcţiune prin... sponsorizări

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, viceprimarii Gabriel Stan şi Nicolae Nemirschi şi mai mulţi hotelieri din Mamaia au participat, ieri, la repornirea instalaţiilor de irigat pentru spaţii verzi din staţiune, după mai bine de doi ani de pauză. Sistemul vechi de irigaţii, moştenit de pe vremea lui Ceauşescu, a fost distrus, dar în urmă cu cinci ani, Primăria l-a reabilitat integral. Timp de trei ani, spaţiile verzi au fost menţinute în bună stare, însă acum doi ani, hotărîrea de Consiliu prin care era instituită taxa de irigat, plătită de hotelieri, a fost atacată în contencios administrativ de către prefectul Constanţei. „În ultimii doi ani, nu am mai irigat din cauza acţiunii în instanţă, iar iarba s-a veştejit. Asociaţia Patronală Mamaia a înţeles că este nevoie de irigaţii, hotelierii doreau să plătească taxa, noi doream să încasăm taxa şi să irigăm, dar prefectul s-a opus cu obstinaţie. Chiar dacă am cîştigat procesul la Tribunal, prefectul a făcut recurs şi se va rejudeca taxa la Curtea de Apel. Avînd în vedere că staţiunea trebuie pregătită pentru turişti şi că iarba trebuie să fie verde, am stabilit de comun acord cu hotelierii să întocmim o minută prin care Asociaţia Patronală va plăti Primăriei ca sponsorizare trei miliarde de lei care se vor duce în irigaţii”, a declarat primarul Radu Mazăre. Conform documentului prezentat ieri de primar, hotelierii vor plăti banii pe care i-ar fi dat pentru taxa de irigat şi vor achita în plus costurile de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor. „Trăim în ţara lui Papură Vodă. Toţi cei implicaţi doresc să încasăm banii pentru irigaţii, dar o persoană rău-intenţionată nu doreşte perceperea acestei taxe”, a mai afirmat primarul.

Prezent la relansarea sistemului de irigaţii, vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir, a declarat că fiecare hotelier va plăti cîte 31 de lei pentru fiecare loc de cazare. „Sînt şi cîteva restaurante din Mamaia care sînt de acord să plătească taxa, însă avem cîţiva colegi care nu doresc să plătească, iar noi nu putem să îi obligăm. Noi strîngem banii de la cei care înţeleg că staţiunea în ansamblu trebuie să aibă un aspect civilizat şi că turistul alege, în primul rînd, destinaţia Mamaia şi abia apoi hotelul”, a declarat Trandafir. Curtea de Apel va judeca mîine recursul formulat de prefect împotriva sentinţei Tribunalului, care reinstituia taxele speciale ale municipalităţii, printre care şi taxa de irigaţii. Primarul a afirmat ieri că, dacă municipalitatea cîştigă şi recursul, taxa va fi reinstituită şi va fi plătită de toţi hotelierii. În acelaşi context, vor fi relansate şi spectacolele gratuite în staţiune. „Dacă şi celelalte taxe vor trece, vom da drumul şi staţiilor de taxare auto de la intrarea în staţiune în maximum o săptămînă de la comunicarea sentinţei”, a mai spus Radu Mazăre.