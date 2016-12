Sistemul de plată a TVA la încasare, opţional în al doilea semestru

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la încasare se aplică simultan cu sistemul de TVA clasic. Măsura aplicării noului sistem de TVA a fost luată la solicitarea mediului de afaceri şi a fost menită să lase lichiditate firmelor mici. Pe de altă parte, statul a urmărit să împiedice rambursările fictive de TVA. Se pare însă că măsura a produs distorsiuni pentru unii, iar pe alţii i-a decapitalizat. Tocmai de-asta, ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, a anunţat că sistemul de plată a TVA la încasarea facturii ar putea deveni opţional din a doua jumătate a acestui an. În opinia ministrului, această măsură ar îmbunătăţi sistemul de TVA la încasare şi ar putea fi luată odată cu alte modificări ale Codului Fiscal, de la 1 iulie. Chiţoiu a arătat că măsura a fost implementată cu gândul de a veni în sprijinul contribuabililor: “Din păcate, pentru o mare parte dintre ei am creat greutăţi, ori interesul nostru este de a nu menţine această stare de lucruri, ci de a o îmbunătăţi. Cred că s-ar putea să luăm această măsură de îmbunătăţire când facem şi celelalte modificări legislative, deci începând cu partea a doua a anului”. (A.M.)