Sistemul de salarizare ar putea fi regândit

Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, consideră că, în prezent, în sistemul bugetar există decalaje nejustificate în ceea ce priveşte salariile, el apreciind că trebuie regândit tot sistemul de salarizare din domeniul bugetar. „După cum aţi văzut, premierul Victor Ponta a cerut miniştrilor de resort să găsească soluţii pentru a reduce decalajele. E şi obligaţia noastră, în urma a ceea ce am spus în campanie, că decalajele trebuie reduse. Nu poţi avea la stat salarii de 10.000 de euro pentru unii angajaţi, în timp ce alţi angajaţi în acelaşi sistem muncesc pe 500 de euro sau pe mai puţin”, a declarat Cătălin Ivan. El a precizat că acest sistem trebuie să fie echitabil şi corect, să răspundă responsabilităţii pe care fiecare o are. „Nu se justifică declaje atât de mari, indiferent ce face cel care lucrează la stat şi în ce funcţie ar fi\", a mai spus Ivan. Premierul Victor Ponta le-a cerut miniştrilor să rezolve, până la Sărbătorile de Paşte, problema accesului public la informaţii privind veniturile angajaţilor din administraţia publică, arătând că, deocamdată, doar patru ministere au îndeplinit în totalitate aceste cerinţe de transparenţă. Guvernul a prezentat public lista salariilor nete la nivel maxim, pentru luna martie, ale directorilor din companiile de stat din sectorul energetic, în care sunt indicate remuneraţii ce ajung până la 4.693 lei şi 18.000 lei.