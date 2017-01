Sistemul de sănătate, grav bolnav

Pe zi ce trece ies la iveală o serie de probleme în sistemul sanitar românesc, probleme care ar trebui să dea serios de gândit autorităţilor. Dacă până acum s-au tot găsit soluţii, medicii au apelat la fel şi fel de artificii pentru a trata bolnavii în spitale, acum, situaţia aproape că nu mai are rezolvare. Fostul director al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), directorul Centrului de Transplant Hepatic Fundeni, prof. univ. dr. Irinel Popescu, este îngrijorat de evoluţia sistemului de sănătate din România, care pare a avea un trend descendent, medicul dezaprobând numirea politică a managerilor de spital. “Din păcate, evoluţia situaţiei sistemului de sănătate pare a fi pe un trend descendent”, spune prof. univ. dr. Popescu. Şi veştile nu sunt deloc îmbucurătoare pentru viitor. “Există predicţii că anul acesta CNAS nu o să ajungă să acopere financiar sănătatea până la sfârşitul anului. Am discutat cu nişte ginecologi, pentru că una dintre pacientele de la CF2 a avut un serclaj, am întrebat cât de des se întâmplă o infecţie de genul acesta la un astfel de procedeu şi mi-au spus că niciodată în ultimii 25 de ani. Pare destul de clar că lucrurile se degradează, pentru că apar lucruri care până acum nu s-au mai întâmplat”, a declarat la un post de televiziune directorul Centrului de Transplant Hepatic Fundeni. Pe de altă parte, managerul Spitalului de Oftalmologie din Capitală, dr. Monica Pop, a prezentat o altă problemă a sistemului sanitar - faptul că materialele sanitare nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate. “Ministerul Sănătăţii (MS) dă cu foarte mare uşurinţă voie unor firme să vândă anumite materiale. Am avut cazuri când seringile au fost infectate. Trebuie să se pună în circulaţie produse bune. Am găsit seruri contaminate, dar nu le-au făcut nimic, doar le-au retras”, a declarat managerul. O serie dintre problemele semnalate de către medicii din Bucureşti au fost de nenumărate ori sesizate şi de către managerii spitalelor din Constanţa. Ei au reclamat în mai multe rânduri calitatea îndoielnică a materialelor sanitare, lipsa acestora, dar şi a medicamentelor şi, mai grav, mizeria din spitale, condiţiile improprii în care sunt internaţi bolnavii. Şi toate acestea din cauza fondurilor insuficiente, fapt sesizat în ultima perioadă de tot mai mulţi medici.

OCOLIŢI DE INFECŢII? Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a declarat sâmbătă, la Tg. Mureş, că numărul infecţiilor intraspitaliceşti din România nu este îngrijorător şi că, potrivit raportărilor făcute, se situează sub media europeană. „Este evident că avem un număr raportat de infecţii intraspitaliceşti care este mult sub media europeană. Stăm foarte bine dacă ne uităm pe cifre. Şi în Germania şi în ţări unde sistemul sanitar este mult mai dezvoltat numărul acestora este mai mare”, a declarat Cseke. Întrebat cum comentează afirmaţia preşedintelui Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoe, potrivit căreia medicii nu raportează infecţiile de teama sancţiunilor, ministrul a spus că va avea o discuţie cu medicii. „Să văd care este motivul principal pentru care nu declară. Eu cred că nu numai acesta este”, a spus ministrul. Deşi stăm foarte bine la acest capitol, două femei au fost transferate în stare foarte gravă de la Spitalul CF2 la Spitalul Universitar în noaptea de marţi spre miercuri, fiind internate la Terapie Intensivă. Cele două femei fuseseră supuse pe 19 aprilie unor intervenţii chirurgicale minore la secţia de ginecologie a CF2, în urma operaţiilor starea celor două paciente agravându-se rapid. Starea uneia dintre ele, prim-solista de la Teatrul Naţional de Operetă, este într-o uşoară ameliorare, aceasta putând comunica sâmbătă în scris cu medicii şi familia, în schimb starea celei de-a doua paciente s-a agravat, medicii fiind sceptici cu privire la şansele acesteia, potrivit medicilor. Ministerul Sănătăţii a anunţat că datele din ancheta preliminară efectuată, vineri, la Spitalul CF2 din Capitală, indică posibilitatea unei infecţii nosocomiale, care va putea fi confirmată sau infirmată odată cu obţinerea rezultatelor finale ale analizelor de laborator.