Sistemul de Sănătate, la pămînt

Sistemul de sănătate din România este în cădere liberă. Ţara noastră se situează pe locul 27 din 31, într-un clasament al sistemelor de sănătate din Europa (Indexul european de sănătate - EHCI), dat publicităţii, ieri, la Bruxelles. Această “performanţă” este mai slabă decît cea de anul trecut, cînd România era pe poziţia a douăzeci şi cincea. Specialiştii susţin că “România suferă mai puţin de probleme legate de stilul de viaţă (consum de alcool, fumat, etc.) decît alte ţări din zonă, avînd în acelaşi timp cea mai mică rată a obezităţii dintre toate statele europene. Deci situaţia generală este mai degrabă favorabilă, ceea ce face cu atît mai îngrijorătoare starea prezentă a lucrurilor. Sistemul are urgentă nevoie de îmbunătăţiri în toate subdomeniile, în special cel al rezultatelor, unde România este clasată în acest an pe ultimul loc. Johan Hjertqvist, preşedintele Health Consumer Powerhouse propune României să “tragă cu ochiul” la vecinii unguri. Olanda conduce clasamentul din acest an cu 839 de puncte, urmată de Danemarca (cele mai bune performanţe la Indexul de Diabet), Austria (cîştigătoarea EHCI în 2007), Luxemburg şi Suedia. Pentru şase sub-domenii şi 34 de indicatori de performanţă, România a acumulat doar 488 de puncte dintr-un maxim posibil de 1.000, rezultat ce o plasează în faţa Bulgariei, dar mult în urma Ungariei. România a reuşit o performanţă mai bună decît cea din domeniul cardiovascular (Euro Consumer Heart Index 2008), unde s-a clasat pe ultimul loc, dar mai slabă decît în cazul diabetului (Euro Consumer Diabetes Index 2008), unde deţine locul 26. Clasamentul include cele 27 ţări membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Elveţia, Croaţia şi Macedonia. Indexul european de sănătate este o cercetare comparativă anuală a sistemelor de sănătate din Europa, folosindu-se de şase sub-domenii esenţiale: Drepturile şi informarea consumatorului, E-health, Timpul de aşteptare pentru tratamente obişnuite, Rezultate, Varietatea şi incidenţa serviciilor oferite şi Farmaceutice. Publicat pentru prima dată în 2005, Indexul este o compilaţie între statistici oficiale şi cercetare independentă.