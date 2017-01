Sistemul fiscal românesc, codaş în UE la atragerea investitorilor

România a fost clasată pe locul 24 în Europa în ce priveşte calitatea sistemului fiscal pentru investiţii de capital privat de risc şi privat. La întocmirea topului fiscal au participat 27 de ţări, iar realizatorii sînt Asociaţia Europeană de Private Equity şi Venture Capital (EVCA) şi KPMG. \"Rezultatele acestui studiu sînt interesante deoarece demonstrează că multe ţări, care în mod tradiţional sînt considerate că au impozite ridicate, asigură un mediu care încurajează investiţiile de tip venture capital şi private equity. Spre deosebire de acestea, unele noi state membre UE, precum este România, cu rate reduse ale impozitului pe profit şi impozitului pe venitul personal, nu stau la fel de bine\", a declarat, printr-un comunicat, Valentin Tic, partener pentru taxe la KPMG România. Sondajul care a stat la baza topului a urmărit să facă o analiză fiscală şi legală comparativă, precum şi să promoveze cel mai eficient cadrul fiscal şi juridic pentru investiţii de capital de risc (venture capital) şi capital privat (private quity) pe o piaţa europeană integrată. Ţările incluse în analiză sînt clasificate pe o scară de la 1 la 3, respectiv cel mai ridicat şi mai scăzut punctaj. România a fost inclusă în studiul EVCA pentru a doua oară, obţinînd un scor de 2,27 puncte, dar a urcat în clasamentul statelor europene şi nu se mai plasează pe ultimul loc. În 2006, România a obţinut un punctaj de 2,35 puncte şi s-a situat pe ultima poziţie a topului, format atunci din 25 de state. Raportul arată că în România au existat unele îmbunătăţiri uşoare, dar statul continuă să fie afectat de reglementările negative pentru fondurile de pensii, de un mediu fiscal dificil şi de faptul că legislaţia nu face nicio referire la capitalul privat şi de risc. Mediul actual este în mod evident nefavorabil pentru acest tip de capital, în contextul în care legislaţia este vagă în privinţa acestor tipuri de investiţii, iar companiile interesate sînt afectate de incertitudine. În plus, companiile de investiţii ar putea beneficia de mai multe stimulente fiscale în domeniul cercetării şi dezvoltării, iar legislaţia actuală privind distribuirea profitului continuă să fie neclară. În plus, studiul arată că România nu oferă o schemă fiscală specifică pentru sprijinirea companiilor \"tinere şi inovative\" în primele faze de dezvoltare. Atuul României este însă rata de impozitare a profitului companiilor de 16%, care se situează sub media europeană de 24%. În plus, mai există o taxă special pentru microîntreprinderi, care au posibilitatea de a alege să plătească 2,5% din cifra de afaceri. Totuşi, rata de impozitare pentru microîntreprinderi se va majora în 2009 la 3% din cifra de afaceri. În topul fiscal, Franţa s-a clasat pe locul întîi, obţinînd cel mai ridicat punctaj, de 1,23, fiind urmată de Irlanda (1,32 puncte) şi Belgia (1,33 puncte). Studiul a arătat că diferenţele dintre cele mai favorabile şi cele mai puţin favorabile sisteme juridice şi fiscale din Europa sînt mai mari decît în anii precedenţi.