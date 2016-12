Sistemul Informatic Unic Integrat cu... gafe

Încă din primăvara acestui an, reprezentanţii medicilor de familie din România reclamau problemele create de Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) din cadrul caselor de sănătate. Preşedintele Societăţii Medicilor de Familie, dr. Rodica Tănăsescu, spunea că medicii se confruntă cu respingerea asiguraţilor de către SIUI. Ea explica atunci că pacienţii îşi pierd frecvent calitatea de asigurat pentru că protocoalele între SIUI al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi camerele de muncă, inspectoratele şcolare, dar şi casele de pensii operează tardiv datele. “Acest lucru afectează nu numai pacienţii, dar şi medicul, pentru că suntem culpabilizaţi, nu ni se plătesc serviciile medicale şi suntem sancţionaţi. S-a întâmplat frecvent să nu fie plătite consultaţiile din cauza sistemului informatic”, spunea reprezentantul medicilor de familie. Tot atunci, un medic pediatru se plângea că se întâmplă frecvent ca nou-născuţii să nu fie recunoscuţi de sistemul informatic, iar după ce părinţilor le sunt onorate reţetele, farmaciştilor să nu li se deconteze acestea pentru că sistemul nu recunoaşte numele. Totodată, tot la capitolul erori ale sistemului, menţionăm că sunt medici de familie care reclamă că mulţi pacienţi sunt respinşi, alţii îngropaţi de vii, alţii transformaţi peste noapte în salariaţi, alţii puşi la muncă încă din primii ani de viaţă. Şi la Constanţa au fost semnalate asemenea deficienţe ale sistemului.

• SALARIAŢI FĂRĂ CA EI SĂ ŞTIE • Familia Firescu din Constanţa a reclamat faptul că, deşi pensionari, el din 1996, respectiv ea din 2003, tot de atunci beneficiari de reţete compensate pentru afecţiunile cronice de care suferă, printre care diabet zaharat şi hipertensiune arterială, s-au trezit peste noapte, salariaţi. „Nu am muncit de atunci nici măcar o zi. Când am mers la medicul de familie am aflat că figurăm ca şi salariaţi, aşa că trebuia să prezentăm adeverinţele de salariat şi ordinul de plată (dovezi obligatorii pe care asiguraţii trebuie să le prezinte la medicul de familie – n.r.). De unde să arătăm dacă noi suntem pensionari? Am fost trimişi la casa de asigurări de sănătate cu dovezile că nu suntem salariaţi, ci pensionari”, spune Firescu. Ambii sunt în evidenţele medicului de familie Daniela Rusu, cu cabinetul medical în Constanţa. Şi am aflat că nu sunt singurii asiguraţi care trec prin această situaţie. Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale a Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, a declarat că SIUI le-a jucat feste nu o dată, ci de nenumărate ori. „Sunt semnalate greşeli, care sunt corectate pe parcurs. Trebuie să se înţeleagă că nu este vina medicilor de familie, ci vina este a sistemului. Vrem ca şi pacienţii să conştientizeze acest lucru. Nu noi îi punem pe drumuri”, a explicat dr. Zitta Popa. Ea a spus că au existat şi situaţii în care copiii înscrişi pe listele unor medici de familie din Constanţa erau salariaţi, potrivit SIUI sau situaţii în care persoanele care şi-au schimbat numele, în urma căsătoriei, aveau o situaţie incertă, la fel ca şi copiii care au fost înfiaţi. În replică, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Daniel Learciu, spune că, în prezent, nu i-au fost sesizate asemenea erori la SIUI. „Vom verifica şi vom vedea dacă, într-adevăr, s-a întâmplat aşa ceva sau nu. Noi îi aşteptăm pe cei care au asemenea probleme la Casă, tocmai pentru a analiza concret situaţiile”, a declarat preşedintele CJAS Constanţa.