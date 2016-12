Sistemul revoluționar de detectare a pierderilor de apă dă roade. Primele rezultate!

RAJA Constanța a implementat, încă de luna trecută, un sistem unic în Europa de Est, prin care pierderile de apă sunt diminuate. Este vorba despre o tehnologie care presupune detecția scurgerilor de apă prin intermediul sateliților și care a înregistrat deja primele rezultate. La o primă scanare, specialiștii RAJA au descoperit, pe strada Răscoala din 1907, o importantă pierdere de apă, pe care au reușit să o elimine. Momentan, sistemul este funcțional în municipiul Constanța, însă cei de la RAJA vor scana în viitor toată zona litoralului, pentru a detecta orice pierdere importantă de apă și pentru a putea lua măsuri astfel încât să nu se producă avarii importante în sistem.

RAJA Constanța a implementat, încă de luna trecută, un sistem unic în Europa de Est, prin care pierderile de apă sunt diminuate. Este vorba despre o tehnologie care presupune detecția scurgerilor de apă prin intermediul sateliților și care a înregistrat deja primele rezultate. La o primă scanare, specialiștii RAJA au descoperit, pe strada Răscoala din 1907, o importantă pierdere de apă, pe care au reușit să o elimine. Rezultatele au fost prezentate miercuri, 29 iunie, în cadrul unei conferințe. ”Până acum am identificat 5 pierderi care nu erau la suprafață și nu puteau fi detectate cu ușurință”, a spus directorul adjunct al Regiei, Aurel Presură. Reprezentanții RAJA spun că au implementat acest program - dezvoltat de compania Utilis din Israel - deoarece este o soluție mult mai avantajoasă decât înlocuirea rețelelor vechi de apă. ”Avem tot mai puține avarii pentru că am înlocuit rețele vechi de apă, însă costurile sunt mari. Am găsit o altă soluție. Prin acest proiect folosim o metodă foarte ieftină și avansată prin care determinăm pierderile care nu se văd, cu ajutorul acestui soft pe care Utilis ni l-a pus la dispoziție”, potrivit lui Presură. Momentan, sistemul este funcțional în municipiul Constanța, însă cei de la RAJA vor scana în viitor toată zona litoralului, pentru a detecta orice pierdere importantă de apă și pentru a putea lua măsuri astfel încât să nu se producă avarii importante în sistem. ”În total sunt peste 1.000 de kilometri. E imposibil de mers pe teren cu aparatele acustice să determinăm aceste pierderi de apă pe o rază așa de extinsă. Acest soft ne spune punctual dacă sunt pierderi”, a precizat el. Totodată, reprezentanții companiei de apă au anunțat că, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, au obținut cea mai mare finanțare la momentul respectiv pentru realizarea infrastructurii în domeniul alimentării de apă și canalizare pentru cinci proiecte - Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentării cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița; Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud; Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța - Ilfov; Canalizare menajeră în comuna Valu lui Traian - etapa III; Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița. Pentru realizarea tuturor obiectivelor cu finanțare europeană, RAJA a alocat peste 86 de milioane de euro.

