Sistemul social, lăsat să moară de foame!

Sistemul social din România se degradează de la an la an „mulţumită” măsurilor luate de guvernanţi, care se pare că sunt decişi să reducă cheltuielile bugetului de stat băgând mâna în buzunarul celor nevoiaşi, a celor care nu au puterea de a-şi apăra drepturile. Printre cele mai dezavantajate categorii din România se numără, în acest moment, persoanele cu dizabilităţi şi copiii din centrele de plasament, care sunt „loviţi” atât de soartă, cât şi de măsurile luate de Guvern. Şi în acest an, bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa alocat de autorităţile de la Bucureşti s-a dovedit a fi insuficient. „Momentan, funcţionăm pe datorie, bugetul alocat cheltuielilor materiale terminându-se. Din fericire, furnizorii ne-au înţeles situaţia. Adevărul este că nici nu prea au încotro, pentru că, chiar dacă am vrea, nu putem să ne achităm facturile”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. Cu alte cuvinte, hrana beneficiarilor din centrele aflate în subordinea DGASPC, utilităţile (căldură, lumină, apă etc.) şi alte produse achiziţionate pentru aceştia (îmbrăcăminte, lenjerie pat, produse de igienizare) toate sunt cumpărate pe datorie. Potrivit directorului Dinică, în centrele din subordinea Direcţiei se află aproape 1.900 de persoane adulte şi copii. Pentru a putea plăti facturile până la sfârşitul anului, instituţia constănţeană ar mai avea nevoie de două milioane şi jumătate de lei (25 de miliarde lei vechi).

SALARII INCOMPLETE „Mai avem bani doar pentru plata salariilor. Dar, chiar dacă banii angajaţilor sunt asiguraţi, noi mai avem de plătit drepturi salariale de anul trecut, în valoare totală de trei milioane şi jumătate lei. Practic, în total avem nevoie de şase milioane de lei pentru a fi la zero cu datoriile şi a putea funcţiona normal”, a declarat Petre Dinică. Reamintim că, începând cu februarie 2010, salariile angajaţilor din cadrul DGASPC au fost reduse cu 28% pentru ca instituţia să se poată încadra în bugetul alocat de autorităţile din Bucureşti, care era cu 30% mai mic faţă de nevoile Direcţiei. În anii trecuţi, singura salvare a DGASPC a fost Consiliul Judeţean Constanţa, care a reuşit să aloce banii necesari supravieţuirii instituţiei. Mai grav este faptul că, din cauza salariilor mici, tot mai mulţi angajaţi au ales să plece din sistem. Un exemplu în acest sens îl constituie cei 27 de asistenţi maternali care şi-au dat demisia de la începutul acestui an. „De la începutul anului am avut, în total, 35 asistenţi maternali care au ieşit din sistem. Doi dintre aceştia au decedat, şase au ieşit la pensie, iar restul şi-au dat demisia. Am avut şi 15 asistenţi maternali care au fost atestaţi, începându-şi activitatea în acest an”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.