Sistemul TVA ar putea fi simplificat

Plata TVA la încasarea facturii ar putea fi introdusă după discuţiile din 24 iulie cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europene, spune secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Liviu Voinea. El precizează că în 2012 vom române cu cota unică de impozitare, dar că pe viitor ne putem aştepta la o „distribuire a poverii fiscale”. „Şi în 2013 şi în anii de după vom continua procesul de consolidare fiscală. Se va reduce şi deficitul bugetar, cu 0,5% pe an. Avem o ţintă de 2,25% şi, la jumătatea anului, suntem în grafic”, spune Voinea. El aminteşte că, până în martie 2013, statul este constrâns de finanţatorii internaţionali, astfel că orice modificare a fiscalităţii trebuie agreată de ei. „Cu sau fără acordul cu FMI, România face parte din mecanismul de consultare al Comisiei Europene, neopţional şi destul de constrângător. Relaţia cu CE pe zona de supraveghere a politicii fiscale este mai puternică acum decât era în urmă cu şase luni şi, peste alte şase luni, va fi şi mai puternică. Părerea mea este că un nou acord cu FMI nu ne strică”, explică secretarul de stat, adăugând că MFP are în derulare peste 4.000 de proiecte de investiţii. El promite că, până la finele anului, autorităţile vor introduce un sistem simplificat de TVA şi vor face în aşa fel încât micile afaceri să nu mai fie vizitate de patru ori pe an de către Fisc.