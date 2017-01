Sişu şi Puya au făcut furori în clubul „Essex”

Artiştii hip-hop Sişu şi Puya au cîntat, joi seară, la Constanţa, după aproape cinci ani de la ultimul concert susţinut în această formulă în oraşul de la malul mării. Concertul a avut loc şi a reunit numeroşi fani înfocaţi ai celor doi artişti, care i-au primit în urale şi aplauze. Deşi era programat să înceapă mai devreme, recitalul hip-hop-erilor s-a lăsat aşteptat, spiritele fiind încinse de un concurs… inedit, care i-a provocat pe tinerii „virili” să danseze alături de domnişoarele din club.

Aproape de miezul nopţii, pe scenă au urcat cei doi artişti, publicul înghesuindu-se în apropierea scenei pentru a fi cît mai aproape de Sişu şi Puya. Concertul a început în forţă, cu rime destul de… puternice, dar care au stîrnit uralele spectatorilor. După doar cîteva minute, publicul s-a apropiat extrem de mult de scenă, iar unele fete mai îndrăneţe au urcat pe scenă şi şi au dansat alături de cei doi interpreţi. Dacă Puya a cîntat mai mult de pe scenă, Sişu s-a plimbat prin local, cîntînd alături de fani. Cei doi artişti au preferat să cînte piese mai vechi, chiar şi melodia lor de debut „Tupeu de borfaş”, care a fost „cireaşa de pe tort” a serii, fiind aplaudată frenetic de fani şi cîntată de o parte şi de alta a scenei. „La Constanţa am mai fost, pentru că orice om din România cred că vine măcar o dată pe an la mare, dar cu un concert nu am mai fost de foarte multă vreme aici. Am venit să cîntăm, aici, la invitaţia unui bun prieten al nostru. Ne-am simţit bine în această seară, publicul a fost alături de noi”, au mărturisit Sişu şi Puya. La fel ca şi cei doi artişti, şi publicul a fost entuziasmat de prestaţia hip-hop-erilor. „Mă bucur extrem de mult că am reuşit să ajung la acest concert. Sper ca Sişu şi Puya să revină cît de curînd în Constanţa. Mă voi duce şi la următorul concert cu aceeaşi plăcere. M-a impresionat că au cîntat şi melodia Tupeu de borfaş, a fost preferata mea”, a declarat Carmen, o tînără fană a trupei.

Sişu şi Puya s-au lansat cu numele „La Familia”, în ianuarie 1996. În prezent, trupa se numeşte „Sişu&Puya”, dar şi-ar putea recăpăta numele „La Familia”, după ce Tribunalul Municipiului Bucureşti a decis, pe data de 25 septembrie 2007, anularea înregistrării numelui formaţiei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către trupa „B.U.G. Mafia”, într-un proces intentat de Puya.