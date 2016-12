Site pentru tocilari

Dacă vă încadraţi în profilul unui tocilar şi vă aflaţi în căutarea sufletului pereche, atunci site-ul www.Geekmemore.com este făcut pentru dumneavoastră. Graţie lui, aveţi şansa de a găsi o persoană cu aceleaşi pasiuni ca şi voi. Întrucât cele mai mari succese de box office din ultimul an s-au numit ”Stars Wars / Războiul stelelor”, ”Harry Potter”, ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” şi ”Avatar”, iar jocul video a devenit o a zecea artă şi deoarece cultura geek a devenit o realitate cotidiană pentru mulţi tineri cu vârstele cuprinse în intervalul 18-35 de ani, site-ul Geekmemore.com oferă acestei generaţii primul spaţiu virtual specializat în întâlniri online, care le este dedicat. Graţie platformei Geekmemore.com, vizitatorii site-ului pot să îşi găsească sufletul pereche, potrivit criteriilor tocilarilor, graţie funcţiilor clasice pentru orice site de întâlniri (profiluri, căutare după anumite criterii, mesaje, chat). Vizitatorii site-ului au şi posibilitatea de a urmări actualităţile pe site-uri de referinţă, să urmărească diverse emisiuni difuzate online sau să câştige puncte, încercând să urce pe prima poziţie în topul tocilarilor.