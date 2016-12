Site privind vaccinul pneumococic

Fundaţia „Preţuieşte Viaţa“ a lansat ieri site-ul www.vaccinpneumococic.ro, portal cu informaţii complete, sfaturi şi noutăţi despre boala pneumococică şi rolul vaccinării. Potrivit unui comunicat de presă al fundaţiei, website-ul oferă publicului larg informaţii detaliate şi avizate de medici şi psihologi cu privire la principalele beneficii ale vaccinării în general şi ale vaccinării pneumococice în particular, precum şi despre miturile vehiculate despre vaccinare în spaţiul public. Cei interesaţi vor putea accesa secţiunile „Despre vaccinare“, „Vaccinare pneumococică“, „Bebeluşi sănătoşi“, „Întreabă medicul“ şi „Noutăţi“. Lansarea portalului reprezintă o etapă importantă a campaniei “Coaliţia pentru o nouă prevenţie”, prima iniţiativă completă de educare şi informare cu privire la prevenţia bolilor pneumococice, dublată de un puternic demers în vederea actualizării schemei naţionale de imunizare prin includerea vaccinării împotriva bolilor pneumococice. Potrivit datelor oficiale, bolile pneumococice reprezintă principala cauză de mortalitate, la nivel global, la copiii cu vârste sub cinci ani, dintre bolile prevenibile prin vaccinare. În România, unul din cinci copii cu vârsta până într-un an care ajung la medicul de familie sau în spital suferă de o boală potenţial pneumococică, în timp ce rezistenţa pneumococului la antibiotice este în creştere.