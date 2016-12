Site-ul Federaţiei Române de Fotbal a fost spart de către hackeri

Site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal a fost spart, marţi, de către hackeri şi afişa un motto al suporterilor albanezi, steagul Albaniei şi un video motivaţional. Echipa naţională de fotbal a României a pierdut, duminică, meciul cu Albania, scor 0-1, în grupele Euro 2016.

Hackerul s-a intitulat "nofawkX-al" şi a publicat chiar şi adresa lui de e-mail. Redăm mai jos mesajul complet de pe prima pagină a site-ului frf.ro, care a fost însoţit de un video de pe Youtube cu titlul "Romania vs Albania Motivational Promo 2016":

"Hacked by nofawkX-al

OFFICIAL WEBSITE OF ROMANIA FOOTBALL FEDERATION

Red And Black I Dress, Eagle On My Chest, Keep My Head Up For The Flag I Die, It's Good To Be Albanian"

Versurile reprezintă refrenul melodiei "Albanian" a formaţiei Etno Engjujt şi se traduc "În roşu şi negru mă îmbrac, un vultur am pe piept, ţin capul sus, pentru steag mor, este bine să fii albanez".

Problema nu a fost remediată până în prezent de către administratorii site-ului Federaţiei Române de Fotbal.

România a ratat calificarea în optimile de finală ale Campionatului European din Franţa în urma înfrângerii cu Albania. A fost primul eşec pentru "tricolori" în faţa albanezilor după 68 de ani.